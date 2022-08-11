Обстріли Запорізької АЕС: які методички використовує кремль, щоб ширити брехню у ЗМІ

росія цинічно обстрілює найбільшу в Європі атомну електростанцію й намагається звинуватити у цьому Україну. Щоб дискредитувати ЗСУ, кремлівські пропагандисти працюють за спеціальними методичками, покликаними нав'язати брехню щодо ситуації на ЗАЕС через ЗМІ.

Основні наративи кремлівської пропаганди щодо обстрілів ЗАЕС 24 каналу передали власні джерела у спецслужбах. Викриваємо брехню росії та спростовуємо фейки окупантів далі у матеріалі.

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росія дзеркально звинувачує у всьому Україну

Україна чи не від першого дня повномасштабного вторгнення росії закликає світову спільноту зафіксувати, що країна-агресорка є державою-спонсором тероризму й чинить геноцид українського народу. Намагаючись нівелювати факти скоєних злочинів, кремль діє дзеркально – звинувачує у всьому Україну.

Так, пропагандисти нині ширять наратив, що це наша держава тероризує власні території, а не росія. Одним з прикладів теракту, буцімто з боку ЗСУ, вони називають якраз обстріли Запорізької АЕС. Подібну технологію пропагандисти застосовували й після вбивства росіянами українських військовополонених в Оленівці.

Проте є чимало доказів того, що саме росія гатить по атомній електростанції – зокрема, відео, опубліковане мешканцями Енергодара. У ньому чутно, як здійснюється запуск снарядів, й буквально через кілька секунд після цього лунають вибухи.

Це підтверджує, що обстріли ведуться у безпосередній близькості до місця удару, тобто гатять саме російські окупанти. Крім того, саме росію, а не Україну, цивілізовані країни вже визнають державою-спонсором тероризму.

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МАГАТЕ та ООН

кремль заявляє, що росія наполягає на якнайшвидшій інспекції МАГАТЕ на ЗАЕС. Окупанти навіть скликали Радбез ООН, куди запросили гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Пропагандисти брешуть, що у червні допуск до станції міжнародних спеціалістів зірвала Україна. Звинувачують у "саботажі" інспектування разом з тим й секретаріат ООН.

Проте раніше саме Україна звернулася до МАГАТЕ та ООН із закликом терміново направити місію на Запорізьку АЕС. Адже офіційний Київ розуміє, до якої катастрофи можуть призвести удари окупантів по об'єкту. Разом з тим ще 29 червня у МАГАТЕ заявили, що втратили зв'язок із системами на ЗАЕС, яку на той момент понад 4 місяці контролювали саме росіяни.

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Реакція G7

Ударами по Запорізькій АЕС росіяни не лише намагаються дискредитувати ЗСУ, але й "легітимізувати" окупацію українських територій. Очільники МЗС G7 10 серпня закликали росію негайно передати ЗАЕС під контроль України.

Так, пропагандисти тепер ширять наратив, що такий заклик країн G7 буцімто є "абсурдним". Посилаючись на обстріли ЗАЕС начебто з боку ЗСУ, кремлівські посіпаки намагаються вказати на "безвідповідальність" Києва, а отже, "легітимізувати" свою присутність в українському Енергодарі.

Відповідь Центру протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, чому росія використовує Запорізьку атомну електростанцію, як "ядерний щит":

4 березня ЗАЕС та Енергодар захопили російські війська.

Окупанти перетворили територію атомної електростанції на військовий об'єкт, де перебуває близько 500 російських солдатів, важка техніка, танки та вибухівка.

Для посилення страху у Європі щодо ймовірності ядерної катастрофи та зменшення бажання західних держав надавати військову допомогу Україні, окупанти демонстративно здійснюють обстріли з території АЕС по мирних українських містах.

росія відмовляється від перевірки стану ЗАЕС МАГАТЕ. Наразі станція вийшла з-під контролю МАГАТЕ, що викликало стурбованість світової спільноти.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї зазначив, що армія окупантів використовує ЗАЕС, як "живий щит" для обстрілів українців.

росія усвідомлює, що ЗСУ "не можуть і не стрілятимуть у відповідь", щоб на АЕС не сталася аварія.

путін особисто погрожує жахливими наслідками країнам, які підтримують Україну.

Дії російських ядерних терористів на ЗАЕС становлять безпрецедентну загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу, адже крім ядерних установок під загрозою залишаються 174 контейнери відпрацьованого ядерного палива у сховищі біля ЗАЕС.

У випадку аварії, радіоактивні води потраплять до Чорного та Середземного морів.

Ядерний шантаж росії вимагає реакції МАГАТЕ, міжнародної спільноти та вживання заходів для якнайшвидшого звільнення станції.

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