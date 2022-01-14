Житель Подільська вирішив підпалити себе. За попередньою інформацією, він облив себе бензином та запалив вогонь.

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Чоловік підпалив себе

Інцидент стався о 15:05 в центрі міста. Повз чоловіка в момент підпалу проїжджали патрульні.

Як помітно на відео, вогонь спалахнув за секунду й повністю охопив людину. Правоохоронці одразу вибігли з машини на допомогу.

37-річний чоловік почав тікати від патрульних. Поліцейським вдалося наздогнати порушника та загасити вогонь.

За словами очевидців події, постраждалого відвезли до Центральної райлікарні Подільська. Попередньо відомо, що він зловживав наркотиками.

У Подільську чоловік підпалив себе на очах у патрульних: дивіться відео

Спроба самоспалення у Харкові

Подібний випадок стався у Харкові 9 січня. Під час сімейної сварки, місцевий житель вирішив спалити себе на очах у патрульних.

Правоохоронці приїхали на виклик на вулиці Яновського. Чоловік спілкувався з патрульними й раптово підпалив свій одяг.

Вогонь спалахнув миттєво, бо харків'янин заздалегідь облив його легкозаймистою речовиною. Поліцейські спробували допомогти йому, однак чоловік не давав до себе підійти.

Зрештою, його поклали на підлогу та загасили одяг. На місце викликали швидку, яким і передали постраждалого.

У Харкові чоловік намагався спалити себе на очах у поліції: дивіться відео