Об обожженном теле на улице Парусной, 7, стало известно утром 23 ноября. Примерно в 8:50 туда вызвали работников местной муниципальной стражи.

Ранее На Дружбы народов нашли ноги в мусорнике: полиция показала задержание подозреваемого в убийстве



Помещение, где умерла женщина / Фото Муниципальной стражи Черноморска

Умерла от "передоза"

По приезду они начали опрашивать предполагаемых свидетелей. А именно, бездомных, которые находились рядом. Тогда нашли, вероятно, причастного мужчину. Он сжег возле бойлерной тело знакомой.



Мужчина, который якобы сжег тело / Фото Муниципальной стражи Черноморска

Она якобы умерла у него дома еще 2 недели назад из-за передозировки наркотиками. Примерно в 9:50 туда вызвали участкового работника полиции. Вместе с ним "муниципалы" зашли в квартиру, где мужчина признался в содеянном. Его задержали и передали следователям.



Правоохранители в квартире злоумышленника / Фото Муниципальной стражи Черноморска

Другое событие с наркотиками

17 ноября в Одессе вызвали полицию в квартиру, в которой поработили 2 женщин. Злоумышленник под наркотиками вел себя агрессивно и устроил стрельбу из пневматического пистолета.

На момент прибытия правоохранителей пострадавшие прятались в ванне. После задержания в квартире начали проводить обыск. Там обнаружили не только белый порошок, но и фальшивые документы 2 стран.

Читайте полный текст сообщения Муниципальной стражи Черноморска:

23 ноября 2021 года в 08.50 часов утра работникам Муниципальной стражи стало известно об обгоревшем трупе человека возле бойлерной по ул. Парусной, 7.

После проверки прилегающей территории, опросив вероятных свидетелей, лиц без постоянного места жительства, нашим работникам стало известно о мужчине, который рассказывал, что сжег тело своей знакомой, которая умерла у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.

Уже в 09.50 часов, установив место жительства подозреваемого мужчины, стражи вызвали участкового сотрудника полиции, вместе с которым зашли в квартиру, где мужчина признался в содеянном.

Сейчас задержанным занимаются работники Черноморского отдела полиции.