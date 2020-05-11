На Одещині фермер вчинив самогубство через втрату врожаю

В Одеській області 66-річний фермер з села Шевченкове вкоротив собі віку. У передсметній записці він пояснив свій вчинок посухою та втратою врожаю.

Чоловікові не було чим віддавати гроші, взяті у борг на посівну. Жодної допомоги від держави померлий не дочекався. Про це розповів голова Кілійської територіальної громади Павло Бойченко у блозі на своєму ютуб-каналі.

Читайте також Урожай-2020 в Україні: експерт прогнозує суттєві втрати

Володимир Миколайович був порядним фермером, він взяв в оренду 150 гектарів землі у людей. Весь урожай був втрачений через посуху. Опинившись в складних фінансових обставинах, не отримавши чітких відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого врожаю, доведений до відчаю, землероб не зміг пережити біди,

– розповів Бойченко.

Тільки за паї фермер мав виплатити 900 тисяч гривень, наголосив голова ОТГ. Кілійська міська рада зверталась по допомогу до керівництва країни. Проте відповідей не отримала.

"Ми просили допомогти грішми, які є в бюджеті, підтримати не великі підприємства, а й дрібних фермерів. В Аграрному фонді закладено 4 мільярди гривень. Це серйозні гроші. Повинна бути фінансова компенсація втрат через надзвичайну ситуацію", – сказав Бойченко.

Дивіться відео з розповіддю Павла Бойченка:

Зверніть увагу! За прогнозами експертів, українські аграрії через несприятливі погодні умови на початку весни можуть недобрати у 2020 році до 25% врожаю.

Що відомо про посуху в Одеській області?На Одещині цьогоріч надзвичайна засуха. Влада збирається оголосити стан надзвичайної ситуації у постраждалих районах.

В Одеській ОДА повідомляли, що фермери, у яких загинув врожай, можуть зібрати необхідні документи з експертними оцінками збитків та передати їх у райдержадміністрації. Згодом вже обласна влада звертатиметься до керівництва країни. Центральна влада, своєю чергою, мала б створити комісію, яка б розробила заходи для підтримки постраждалих підприємств.