В Одесі автомобіль влетів у "швидку", яка приїхала за викликом на місце ДТП: фото
На Миколаївській дорозі в Одесі у ніч на 26 травня трапилася подвійна аварія. У "швидку", яка прибула за викликом на місце ДТП, врізався інший автомобіль. Медикам вдалося відскочити, дивом вони не постраждали.
Подвійна ДТП трапилася вночі 26 травня в одеській Лузанівці, пише "Думская".
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Що відомо про першу аварію
ДТП, на місце якого викликали медиків "швидкої", трапилося вночі. На пішохідному переході автомобіль Toyota Prius збив двох людей.
На місце прибула "швидка"
Фельдшери вийшли з "карети" і підійшли до постраждалих. У цей час у "швидку" на повній швидкості врізався автомобіль Daewoo Lanos. На щастя, медики встигли відскочити й дивом не постраждали.
У "швидку", яка прибула на виклик, врізався автомобіль / Фото "Думская"
Наразі поліція з'ясовує, чому водій вчасно не загальмував.
Машина мчала на великій швидкості / Фото "Думская"
До слова, на Миколаївській дорозі, де стались ДТП, часто перевищують швидкість.