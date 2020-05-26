В Одесі автомобіль влетів у "швидку", яка приїхала за викликом на місце ДТП: фото

На Миколаївській дорозі в Одесі у ніч на 26 травня трапилася подвійна аварія. У "швидку", яка прибула за викликом на місце ДТП, врізався інший автомобіль. Медикам вдалося відскочити, дивом вони не постраждали.

Подвійна ДТП трапилася вночі 26 травня в одеській Лузанівці, пише "Думская".

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Що відомо про першу аварію

ДТП, на місце якого викликали медиків "швидкої", трапилося вночі. На пішохідному переході автомобіль Toyota Prius збив двох людей.

На місце прибула "швидка"

Фельдшери вийшли з "карети" і підійшли до постраждалих. У цей час у "швидку" на повній швидкості врізався автомобіль Daewoo Lanos. На щастя, медики встигли відскочити й дивом не постраждали.



У "швидку", яка прибула на виклик, врізався автомобіль / Фото "Думская"

Наразі поліція з'ясовує, чому водій вчасно не загальмував.



Машина мчала на великій швидкості / Фото "Думская"

До слова, на Миколаївській дорозі, де стались ДТП, часто перевищують швидкість.