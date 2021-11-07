Заспокоювати чоловіка довелося співробітникам служби охорони. Судячи з відео, оприлюднених у мережі, чоловік пишався своїм вчинком.

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Чоловік хотів "розплатитися" членом за пиво

Невідомий взяв пиво та пішов до каси. Однак продавчиня магазину відмовилася відпускати йому товар. За даними місцевого телеграм-каналу, вона не хотіла приймати "дрібні купюри". Після чого чоловік зняв штани.

Касирку цей жест не вразив і вона повідомила про інцидент співробітникам охорони. Чоловік, який вчинив таку витівку, відмовився пояснювати причини своїх дій. У мережі припускають, що він був напідпитку. Одягнутися оголеного чоловіка змушували співробітники охорони.

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Зауважимо, що це вже не перший чоловік, який "вирішує" проблеми своїм статевим членом. Так, на Вінниччині затримали громадського активіста з Києва, бо він показав член патрульним.

Як це сталося

Громадський активіст лаявся нецензурною лексикою й навіть погрожував інспектору поліції. Потім спитав, чому камеру правоохоронця направлено не на обличчя.

Чому камера мені в пі*юн дивиться,

– запитав він.

Потім розстібнув ремінь й дістав свій статевий орган, який бачили всі присутні – поліцейські й інші члени громадської організації.