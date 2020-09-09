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Як вдалося знайти наркотики

Правоохоронці проводили поглиблений митний огляд вантажу, коли натрапили всередині контейнера на 2 сумки зі 112 кілограмами кокаїну, розфасованого у брикети.

Вартість контрабандних наркотиків на тіньовому ринку приблизно становить 17 мільйонів доларів, повідомили в Державній митній службі. До речі, саме там вказали, що наркотики знайшли серед бананів.

Відкрили кримінальне провадження за статтею "Контрабанда наркотичних засобів". Наразі тривають слідчі дії, щоб з'ясувати, хто організував поставку кокаїну. Також перевіряють причетність працівників контролюючих органів до контрабанди наркотиків в Одесу.