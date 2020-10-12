Лікарка-кардіолог намагалася потрапити до приміщення слідчого ізолятору Одеси та передати ув'язненим заборонені речі. Жінку затримали попри спроби сховати "передачку" у не зовсім звичному місці.

Про затримання лікарки, яка проходила через КПП на територію СІЗО, повідомляє "Українська служба інформації" із посиланням на пресслужбу Одеського слідчого ізолятору.

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Пакети із подрібненими наркотичними рослинами виявили правоохоронці під час особистого огляду медпрацівниці. Як виявилося, жінка сховала чотири пакетики із марихуаною у шкарпетках.

Ще два пакетики містили навушники. Намагалася їх пронести підозрювана у спідній білизні.



У лікарки знайшли шість пакетиків / Фото пресслужба Одеського СІЗО

Адміністративне та кримінальне правопорушення

Хоча спроба протягнути до виправних закладів заборонені речі є лише адміністративною провиною, жінці може "світити" реальне ув'язнення. За спробу передати наркотичні речовини поліцейські мають відкрити кримінальну справу.

Покарання, яке відбуватиме затримана якщо її провину визнають у суді, може сягати терміну у 10 років.



Лікарка намагалася пронести заборонені речі до ув'язнених / фото пресслужба Одеського СІЗО

Справа не розкрита

Слідчі ще мають дізнатися, звідки підозрювана взяла "передачки" та для кого вони були призначені. Наразі всі знайдені при лікарці предмети вилучені. Ними займаються експерти.

До речі, зроблені у слідчому ізоляторі фотографії свідчать про те, що поліцейські, а також більшість працівників ізолятору, які брали участь у затриманні жінки, нехтували правилами карантину. Лише на обличчі одній співробітниці СІЗО була маска.