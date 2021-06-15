Про цю подію повідомили вранці 15 червня. Загиблому було приблизно 19 років (народився у 2002 році – 24 канал).

До теми В Івано-Франківську бійка завершилась стріляниною

Більше про цю подію

  • Правоохоронці повідомили, що підозрюваного у вбивстві вже затримали.
  • Ним виявився 28-річний чоловік.
  • Спершу в мережі оприлюднили фото, на яких видно тіло молодого хлопця у крові.
  • Він лежав на тротуарі з оголеним торсом.
  • Автори допису зазначили, що юнак намагався вкрасти бампер з автомобіля.
  • Однак це побачив господар авто, тому вистрілив у нього.
  • Хлопець зазнав поранення в область пахви.
  • Однак у поліції деталі трагедії поки не розголошують.