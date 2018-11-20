Одна історія. Як відомий чеський дисидент повстав проти режиму та тричі був обраний президентом

Політик, громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст, останній президент Чехословаччини та перший президент Чехії. "Надія – це здатність працювати заради якоїсь мети лише тому, що ця мета добра й прекрасна, а не тому, що вона дає шанси на успіх", – саме такого принципу дотримувався у досягненні своїх цілей Вацлав Гавел.

Майбутній президент народився 5 жовтня 1936 року в заможній і творчій родині у Празі. Закінчив середню школу, після чого його відправили в школу-інтернат в місті Подєбради. Коли до влади прийшли комуністи, сім'ю Гавелів оголосили противниками режиму і відібрали все майно, а Вацлава виключили з навчального закладу.

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Відслуживши в армії, хлопець хотів вступити в університет, проте навчатися на гуманітарній спеціальності йому не дозволяло так зване буржуазне походження. Тому Гавел закінчив вечірню гімназію у Празі за спеціальністю "хімік-лаборант". У 1960-х роках Вацлав Гавел почав працювати в празькому театрі Divadlo Na zábradlí, де став відомим завдяки п'єсам "Святкування у садочку" та "Зауваження".



Вацлав Гавел у п’єсі "Вересневі ночі"

Під час народних протестів проти радянського впливу, які отримали назву "Празька весна", Вацлав закликав введення демократичного суспільства. Після жорстокого придушення реформ військовим вторгненням країнами Варшавського договору політик став одним із найвідоміших дисидентів та критиків наступного режиму нормалізації.



Вацлав Гавел

Майбутній президент захищав права політичних в'язнів й став співзасновником та одним з перших спікерів громадянської ініціативи із захисту прав людини – "Хартії 77". У 1977 році Вацлав Гавел вперше потрапив у в'язницю за свою діяльність, але вже в березні 1978 року вийшов на свободу. Другий тюремний термін відбував з весни 1979 року до лютого 1983 року.

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Шість років потому Гавел підтримав Оксамитову революцію в Чехословаччині й став одним із засновників антикомуністичного руху "Громадянський форум", після чого почав набирати в країні вагу як політик. Вже у грудні 1989 року він був обраний президентом об'єднаної держави, і як незабаром виявилося – останнім. Гавел підтримував спрямовування країни до парламентської демократії й політичних структур західної цивілізації.



Вацлав Гавел

Після розпаду Чехословаччини його двічі поспіль обирали президентом Чеської республіки. Утретє обрати не дозволяла конституція країни, тож у січні 2003 року Гавел пішов з посади, приєднавшись до руху "зелених". Політик вивів Чеську республіку з членства у Варшавському договорі та привів до НАТО, наполягав на вступі Чеської Республіки до Європейського Союзу.



Перший президент Чехії

Вацлав Гавел помер у 2011 році на 76 році життя у своєму будинку у місті Градечек. Перший президент Чехії назавжди залишається в пам'яті свого народу й того світу, який він намагався змінити, гармонізувати та вдосконалити. Політик наголошував, що надзвичайно любить гармонію, спокій, загальну згоду, мир й дружнє порозуміння усіх з усіма.

Як Вацлав Гавел став всесвітньо відомим письменником – дивіться у програмі.