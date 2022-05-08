Окупанти призначили свого "голову" Чорнобаївки – сільрада відмовилася з ним співпрацювати

Чорнобаївка продовжує бути один із символів боротьби України проти російської окупації. У Чорнобаївській сільраді відмовилися співпрацювати із загарбниками.

Російська окупаційна влада 5-го травня призначила свого "голову"

У сільській раді Чорнобаївки повідомили, що 6-го травня їм представили нового "главу". Так званого нового "керівника" представив депутат Чорнобаївської сільської ради Назарій Ковальчук.

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Російська окупаційна влада 5-го травня призначила "головою" адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Турульова Юрія Валерійовича.

Працівники Чорнобаївської сільської ради відмовилися від співпраці з окупантами. На знак протесту вони залишили захоплене адміністративне приміщення.

У пресслужбі Чорнобаївської сільської ради повідомили, що продовжать роботу дистанційно.

Чорнобаївський голова у тяжкому стані в лікарні

Міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що окупанти захопили в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя. Також росіяни викрали заступника сільського голови Чорнобаївки Євгенія Родіонова.

Озброєні російські військові 2-го травня прийшли з обшуками у помешкання глави Чорнобаївки.

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На сторінці Чорнобаївської сільської ради повідомили, що з 2 травня Дудар у тяжкому стані в лікарні. Він перебуває під наглядом військ агресора.

У цей же день окупанти захопили будівлю Чорнобаївської сільської ради.

Росія окупувала частину Херсонщини

Російські окупанти намагаються закріпитися у Херсонській області. 25 квітня війська агресора захопили приміщення Херсонської міськради. Там вони представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій.

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