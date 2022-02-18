Окупанти заявили про "евакуацію" жителів Донбасу, обстріли тривають: головні новини 18 лютого

Бойовики заявили про старт "евакуації" жителів окупованого Донбасудо Росії. Російські найманці продовжують обстріли. Джо Байден виступить з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні. Кабмін та РНБО обговорили ситуацію в Україну. Гурт Kalush Orchestra готовий представити Україну на Євробаченні-2022.

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Окупанти заявили про "евакуацію" населення

Джерело: 24 канал

Ватажок бойовиків в ефірі пропагандистської програми заявив, що жителів окупованого Донецька "евакуюють" до Росії. Їх начебто готова прийняти Ростовська область. Насамперед окупанти збираються вивезти жінок, дітей та людей похилого віку.

Також про евакуацію людей заявив ватажок окупантів на Луганщині. Він цинічно закликав чоловіків з окупованих територій взяти до рук зброю.

Заяви бойовиків налякали людей

Активіст Сергій Стерненко розповів, що відео ватажка окупантів про так звану "евакуацію" записали ще до загострення на Донбасі.

Після повідомлень про "евакуацію" місцеві жителі запанікували. У мережі оприлюднили кадри, як дезінформовані люди стоять у чергах до банкоматів та заправок.

Черги в окупованому Донецьку: дивіться відео

Бойовики розіслали місцевим жителям смс-повідомлення про евакуацію. Також людей вже попередили про можливі проблеми зі зв'язком.

Згодом в окупованому Донецьку увімкнули сирену "громадянської оборони".

Сирена в окупованому Донецьку 18 лютого: дивіться відео

Російські ЗМІ повідомили про старт "евакуації"

Увечері 18 лютого російські ЗМІ повідомили, що "евакуація" жителів Донбасу вже стартувала. Насамперед начебто вивозять дітей-сиріт. Малеча нібито вже почала заходити в автобуси.

Тим часом у Ростовській області, яка начебто готова прийняти "евакуйованих" заявили, що дізналися про це з новин.

Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що Кремль готовий платити по 10 тисяч рублів кожному "евакуйованому".

В Офісі Президента заявили, що Росія може обстріляти колону евакуації , щоб звинуватити Україну.

Зверніть увагу В окупованому Донецьку біля будівлі "уряду" бойовиків стався вибух

Загострення на Донбасі триває

Джерело: 24 канал

Штаб ООС повідомив, що загострення на Донбасі триває. Окупанти цинічно зривають "тишу". Станом на 17:00 18 лютого ворог вже 53 рази порушив режим припинення вогню.

Бойовики гатять зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Окрім того, ворог розташовує свої позиції ближче до житлових будинків.

Окупанти обстріляли колону з гуманітарною допомогою

Під обстріли з боку російських окупантів потрапила колона з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН. Це сталося близько 12:00 на КПВВ "Щастя" на Луганщині.

Також у місті Щастя бойовики обстріляли пожежну частину. Окрім того, ворог влучив у житловий будинок села Артема.

Окупанти обстрілюють Донбас: дивіться відео

Ворог поранив воїна ЗСУ

Під час мінометного обстрілу у селі Старогнатівка постраждав український воїн. Про це повідомили українські правоохоронці.

У результаті мінометного обстрілу села Старогнатівка тяжко поранили солдата ЗСУ. Попередня правова кваліфікація – терористичний акт,

– заявили у поліції.

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Брифінг Кабміну й РНБО

Джерело: 24 канал

Представники Кабміну та РНБО обговорили загострення на Донбасі. Згодом на брифінг до журналістів вийшли:

Олексій Данілов – секретар РНБО;

Олексій Резніков – міністр оборони;

Ірина Верещук – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Найважливіше з брифінгу

Україна не планує наступ

Олексій Данілов вкотре наголосив, що Україна не планує наступу на Донбас. Жодного наказу про звільнення окупованих територій шляхом сили – немає й бути не може. Україна ніколи на це не піде, бо розуміє: це може призвести до численних жертв.

Данілов зауважив: ворог хоче спровокувати ЗСУ. Водночас українські захисники можуть відкривати вогонь лише у разі, якщо є загроза життю нашим військовим.

Бойовики можуть підривати автобуси з "евакуйованими"

Секретар РНБО заявив, що окупанти можуть підривати автобуси, якими везуть "евакуйованих" жителів Донбасу у Ростовську область.

Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати – чи розривати автобуси, в яких будуть пересуватись ті люди, яким вони пропонують переїхати в Ростов чи Ростовську область, чи вони будуть підривати будинки – нам це невідомо, й ми до цього не маємо жодного стосунку,

– заявив Данілов.

Політики їдуть на фронт

Вже 19 лютого українські нардепи та міністри вирушать в зону ООС. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

Політики відвідають міста, у яких бойовики порушили інфраструктуру. Зокрема, мовиться про Станицю Луганську.

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Байден виступить зі зверненням щодо України

Джерело: CNN

Президент США Джо Байден 18 лютого виступить зі зверненням щодо ситуації в Україні. За даними ЗМІ, виступ лідера Штатів розпочнеться близько 23:00 за київським часом.

Перед зверненням Байден проведе переговори з союзниками. Вони обговорять події в Україні.

Гурт Kalush Orchestra готовий їхати на Євробачення-2022

Перший виступ президента США щодо ситуації в Україні відбувся 15 лютого. Свою промову Байден висловив напередодні 16 лютого, коли прогнозували вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Радіо НВ"

Олег Псюк – лідер гурту Kalush Orchestra – заявив, що готовий брати участь у Євробаченні-2022. Музикант заявив, що представлятиме Україну, а не Суспільне.

Так, вони сьогодні зв'язувалися з нашими менеджерами і ми маємо до них прийти розмовляти. Завтра (у п'ятницю, 18 лютого, – Showbiz 24) буде фінальна відповідь. Коли ми підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити точно,

– сказав Псюк

Лідер Kalush Orchestra наголосив, що багато "зловмисників" намагаються знайти різну інформацію про гурт. Зокрема, зламують соціальні мережі.