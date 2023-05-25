Хвороба, підтримка війни і служіння Путіну: біографія Лукашенка – останнього диктатора Європи

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко час від часу фігурує у заголовках ЗМІ через підтримку війни Росії проти України. Тепер же увага прикута до Лукашенка через ймовірну хворобу диктатора.

Лукашенко в останні тижні практично не з'являється на публіці й ледве спромігся приїхати на парад до Владіміра Путіна в Кремль. 24 Канал розповідає про хворобу диктатора, а також згадує біографію Лукашенка.

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Хвороба Лукашенка: що відомо

Олександр Лукашенко не поспішав їхати у Москву на парад до 9 травня, що викликало деякий подив. Річ у тім, що він постійно приїжджав у гості до Путіна, коли кремлівський диктатор вимагав цього.

В останній момент Лукашенко таки приїхав, але диктатор виглядав втомлено і пропустив неформальний бенкет.

Ба більше, в Білорусі Лукашенко не зміг виголосити промову на Дні Перемоги вперше за 29 років, тобто вперше, за час правління. Виголосити промову білоруський диктатор довірив міністру оборони Віктору Хреніну. Також він пропустив день прапора.

ЗМІ помітили, що на параді в Москві в Лукашенка була перемотана права рука. У мережі припустили, що це могла бути перев'язка після катетера. У ЗМІ з'явилася інформація, що Лукашенко навіть переїхав у резидентську клініку в Дроздах.

Інформацію про хворобу Лукашенка чомусь підтвердили в Росії, а не Білорусі. Це зробив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін. За його словами, білоруський диктатор просто захворів, мовляв, нічого серйозного.

Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив інформацію, що в Лукашенка проблеми зі здоров'ям, але вирішив не деталізувати інформацію.

Західні ЗМІ припускають, що Лукашенка могли навіть отруїти. Зокрема, на параді в Москві йому було складно самостійно пересуватися, тому Лукашенка возив автомобіль.

15 травня вперше з параду в Москві Лукашенко показався на публіці з перемотаною рукою. Та в мережі звернули увагу на те, що у Лукашенка перебинтована ліва рука, коли на параді в Москві була перев'язана права.

15 травня у Лукашенка була перев'язана ліва рука, коли 9 травня – права / Колаж 24 Каналу

У соцмережі припускають, що наявність пов'язки на руці може свідчити про необхідність постійної крапельниці. На тлі інформації про хворобу диктатора з'явилися чутки, що нібито Лукашенко помер. Проте це поки не підтверджували.

У травні Лукашенко ще кілька разів з'являвся на публіці й зрештою розповів, що з ним відбувається. Він заявив, що в нього був аденовірус.

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Диктатор запевнив, що не збирається помирати. "Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і телеграм-каналах", – сказав він.

Водночас білоруська опозиція має іншу інформацію щодо стану Лукашенка. Зокрема, на цю тему висловився заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко.

За його даними, в Лукашенка сильна вірусна інфекція, яка призвела до невеликих ускладнень. Мовиться про незначне запалення серцевого м'яза – міокардит. Лукашенко перебуває під крапельницями, йому дають протизапальні ліки.

Лукашенко узурпував владу в Білорусі

Лукашенко є білоруським політиком, який протягом багатьох років утримує владу в Білорусі. Він обіймає посаду президента з 1994 року і є найтривалішим державним главою в Східній Європі.

Білорусь за час своєї незалежності не знала іншого президента. Через це західні журналісти часто називають Білорусь "останньою диктатурою Європи".

Лукашенка пройшов шлях від колгоспного тракториста до політичного лідера. Він встановив авторитарний режим в Білорусі, де було обмежено свободу слова, права людини та політичну опозицію.

Часто його критикують за порушення прав людини, включаючи затримання опозиціонерів, демонстрантів і журналістів.

Біографія білоруського диктатора Лукашенка: дивіться відео

У 2020 році Білорусь стала місцем масових протестів після президентських виборів, де Лукашенко заявив про перемогу. Однак під час підрахунку голосів фіксували фальсифікації.

Це спричинило масові протести, які були жорстко придушені силовиками з численними повідомленнями про насильство та катування з боку правоохоронних органів.

У 2021 році Білорусь примусову посадила літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, мовляв, на борту була бомба. Після посадки літака, Роман Протасевич був затриманий білоруськими правоохоронними органами.

Міжнародні спільноти, зокрема Європейський Союз та Сполучені Штати, засудили режим Лукашенка і наклали санкції на білоруських посадовців через порушення прав людини та демократичних принципів.

Політика Лукашенка в першу чергу орієнтована на збереження й зміцнення своєї власної влади в Білорусі. Він використовує авторитарні методи управління та контролю, щоб підтримати свій режим.

Лукашенко вважає себе захисником національного суверенітету Білорусі та її незалежності від зовнішнього впливу. У цьому контексті він намагається зберегти більш тісні стосунки з Росією, яка є важливим економічним та політичним партнером для Білорусі.

Лукашенко також спрямовує свою політику на зміцнення свого контролю над суспільством і політичною опозицією.

Ігри Лукашенка в дипломата

У зовнішній політиці Лукашенко зосереджений на збереженні своєї політичної незалежності та пошук міжнародних союзників та партнерів, які можуть підтримати його режим.

Він шукає співробітництво з різними країнами та регіональними організаціями, як от Росія, Китай та деякі країни Близького Сходу.

В останні роки із закордонними візитами Лукашенка виникли серйозні проблеми. Нині небагато країн готові його приймати. У 2023 році Лукашенко здійснив візит у Зімбабве.

Також у ЗМІ та експерти описують Лукашенка як хитрого дипломата, який, простими словами, намагається всидіти на двох стільцях. У 2014 – 2015 роках Лукашенко намагався продемонструвати, що може відігравати важливу дипломатичну роль на Сході Європи.



Лукашенко та Путін / Фото росЗМІ

Білорусь виконувала роль місця проведення перемовин та нарад щодо врегулювання війни на Донбасі. Саме в Білорусі були підписані мінські угоди.

Головною метою угод було досягнення припинення вогню, встановлення мирного порядку та політичного врегулювання конфлікту. Однак Росія грубо нехтувала домовленостями.

Лукашенко виступав як посередник у цих перемовинах, сприяючи зустрічам між українською владою і представниками проросійських бойовиків Донбасу.

Він декілька разів приймав переговори на рівні лідерів країн, у тому числі з президентом Росії Владіміром Путіним та президентом України Петром Порошенком.

У підсумку мінські угоди не виправдали очікування й Росія у 2022 році розпочала повномасштабну війну проти України.

На початку повномасштабного вторгнення Лукашенко знову спробував бути посередником між Україною і Росією. Зокрема, за його посередництва відбулися переговори на кордоні України й Білорусі, проте вони не увінчалися успіхом.

Як Лукашенко ставиться до Зеленського

Складно сказати, що є справжньою позицією Лукашенка, оскільки він перебуває під тотальним впливом Путіна.

У 2019 році Лукашенко та Зеленський провели зустріч, на якій білоруський диктатор обіцяв, що Україна ніколи не буде мати проблем на кордоні з Білоруссю. Та вже у 2022 році він свою обіцянку порушив.



Зустріч Лукашенка та Зеленського у 2019 році / Фото ОП

Після повномасштабного вторгнення Лукашенко підтримує прокремлівську риторику та обзиває українське керівництво.

Коментуючи атаку дронів на російський літак А-50 у Мачулищах Лукашенко грубо обізвав Зеленського.

"Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський переживає за свій народ. Президент Зеленський – просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем", – сказав він.

Підігрує Путіну, але не визнає окуповані території

Олександр Лукашенко сприяв повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Зокрема, білоруський диктатор надав Росії територію для вторгнення в Україну та обстрілів.

Водночас Лукашенко так і не погодився відправити воювати в Україну регулярну армію Білорусі.

Путін використовує Білорусь, щоб створювати напругу не тільки на Півночі України, але вже навіть у країнах НАТО. Кремлівський диктатор оголосив про рішення розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Лукашенко неодноразово висловлювався про можливість визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", але так це і не зробив. Лишень у квітні 2023 року Лукашенко раптом прийняв ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Якою була мета зустрічі – не відомо.



Пушилін та Лукашенко / Фото білоруські ЗМІ

Також він говорив, що окупований Крим де-факто і де-юре російський, однак його заяви залишилися лишень словами.

Слід зазначити, що у вересні 2022 року Лукашенко здійснив візит до Абхазії. На окупованій грузинській території він провів близько 5 годин.

Офіційне повідомлення про цей візит оформлено так, що не містить жодних натяків на визнання. Диктатор подав свій візит до окупованої Абхазії як туристичний.

За понад рік повномасштабного вторгнення Росії Лукашенко став ще більшим васалом Путіна. Річ у тім, що від кремлівського диктатора відхрестилися практично всі світові лідери.

Відтак, саме зустрічі Лукашенка і Путіна були чи не єдиною нагодою для кремлівської пропаганди продемонструвати, що з Росією ще хтось хоче спілкуватися.

Особисте життя Лукашенка

Про особисте життя та родину Аляксандра Лукашенка відомо обмежену інформацію. Він зазвичай зберігає свою приватність, і деталі про його особисте життя рідко публікуються в ЗМІ.

Лукашенко одружений зі шкільною подругою Людмилою Лукашенко з 1975 року. У пари є троє синів – Віктор, Дмитро і Микола. Віктор Лукашенко народився у 1975 році.

У минулому він був головою Національного олімпійського комітету Білорусі та займав ряд посад у спортивній адміністрації. Дмитро Лукашенко є менш відомою особою, інформація про нього обмежена.



Олександр і Микола Лукашенки / Фото білоруські ЗМІ

Микола Лукашенко – наймолодший син самопроголошеного президента Білорусі, народився 31 серпня 2004 року. Він є позашлюбним сином Лукашенка. У Лукашенка також є двоє онуків і п'ять онучок.

Загалом, відомості про родину Лукашенка є обмеженими, оскільки вони не часто з'являються на публіці. Це частково пов'язано з політикою Лукашенка щодо збереження своєї приватності та забезпечення безпеки своїх близьких.

Лукашенко відомий тим, що полюбляє хокей.