Зауважимо, що саме Служба безпеки встановила особу Мацієвського, а у неділю, 12 березня, Президент України посмертно надав йому звання Героя. Разом з тим 13 березня у Міністерстві закордонних спав Молдови констатували, що він також був громадянином їхньої країни.

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Кишинів не підтримує Москву

У Молдові рішуче засудили розстріл російськими окупантами Мацієвського та наголосили, що цей вчинок порушує усі норми міжнародного права та має бути кваліфікований як воєнний злочин.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом. Ми повторюємо тверду позицію Молдови щодо засудження жорстокої війни Росії проти України,

– зазначили в МЗС.

Окрім того, там підкреслили, що Молдова надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією, адже прагне миру, повернення усіх територій до складу нашої держави та стабільності в регіоні.

Зверніть увагу! Журналіст Юрій Бутусов у своїх соціальних мережах також писав про те, що народився Герой України Олександр Мацієвський 10 травня 1980 року в столиці Молдови – себто в Кишиневі.

Розстріл Олександра Мацієвського