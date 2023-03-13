Отметим, что именно Служба безопасности установила личность Мациевского, а в воскресенье, 12 марта, Президент Украины посмертно присвоил ему звание Героя. Вместе с тем 13 марта в Министерстве иностранных дел Молдовы констатировали, что он также был гражданином и их страны.

Читайте также Воин, которого будут помнить навеки: все, что известно о Герое Украины Александре Мациевском

Кишинев не поддерживает Москву

В Молдове решительно осудили расстрел российскими оккупантами Мациевского и подчеркнули, что этот поступок нарушает все нормы международного права и должен быть квалифицирован как военное преступление.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Мациевского и выражаем солидарность с украинским народом. Мы повторяем твердую позицию Молдовы по осуждению жестокой войны России против Украины,

– отметили в МИД.

Кроме того, там подчеркнули, что Молдова и в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне с Россией, ведь стремится к миру, возвращению всех территорий в состав нашего государства и стабильности в регионе.

Обратите внимание! Журналист Юрий Бутусов в своих социальных сетях также писал о том, что родился Герой Украины Александр Мациевский 10 мая 1980 года в столице Молдовы – в Кишиневе.

Расстрел Александра Мациевского