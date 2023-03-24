Ордер мав бути ще тоді, коли Путін вбив 80 дітей: найважливіше з розмови з Даніловим

Рішення МКС стане поворотним не тільки для очільника Кремля, але й його найближчого оточення. У 123 країнах Владіміру Путіну загрожує арешт.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Найголовніші і резонансні заяви з інтерв’ю – читайте у цьому матеріалі.

Дивіться також Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року, – Данілов про "єдиний шанс" для ЗСУ

Ордер Путіну – несподіванка для Росії

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. За словами Олексія Данілова, це стало несподіванкою для Росії, а МКС мав зробити такий хід ще 9 років тому.

Я б дуже хотів, щоб це сталося ще влітку 2014 року, коли за прямою вказівкою Путіна був збитий літак MH17, на борту якого загинули 80 дітей, з них – 3 немовлят,

– наголосив секретар РНБО.

Утім, посадовець назвав ордер кремлівському диктатору поворотним моментом. Він також стане викликом так званим російським "елітам" та бізнесу. А світова спільнота вже не відпустить Путіна.

"Путін обов'язково опиниться на лаві підсудних. Це неминуче", – наголосив Данілов.

Олексій Данілов про злочини російських окупантів: дивитись відео

Катівня, а не спасіння від росіян

Зазначимо, що ордер разом з Путіним отримала й російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Обох підозрюють у незаконному примусовому перевезенні дітей з території України до Росії. І те, як ставляться до неповнолітніх – шокує!

"В який спосіб росіяни рятували наших дітей – це ж катівня, а не спасіння", – прокоментував секретар РНБО.

Так, 21 березня Україні вдалося повернути 15 неповнолітніх. Один з них розповів про ставлення росіян: били палками тих, хто підтримував Україну, та залякували інтернатом.

В мене руки трусяться, коли я почув – їх (росіян – 24 Канал) душити треба. Знищувати всіх мерзотників, які вдерлися сюди,

– емоційно відреагував Олексій Данілов.

Він наголосив, що кожна дитина повернеться додому, а злочинці будуть покарані. Але це важкий процес. Так, станом на 23 березня 2023 року депортовано більш ніж 16 тисяч неповнолітніх. Повернути вдалося всього 308 осіб.

Угорщина має вийти з Римського статуту

Ордер від МКС передбачає, що арештувати очільника Кремля може будь-яка країна, яка ратифікувала Римський статут. Україна досі цього не зробила. Олексій Данілов назвав певні процеси, які завадили цьому.

Оскільки з 2014 року на території України відбуваються військові дії, існували певні застереження, чи будуть ті чи інші воїни підпадати під дії Римського статуту,

– зазначив він.

Однак, наразі українська сторона займається цим питанням. А поки Угорщина, яка ратифікувала Римський статут і зобов’язана арештувати Путіна, якщо той приїде до країни, відмовилася це робити. Мовляв, це призведе до ескалації конфлікту. Данілов наголосив про подвійні стандарти у цій ситуації і радикальне рішення для Угорщини.

"Якщо Угорщина вважає, що вона не є членом Римського статуту, то вона має звідти вийти й не робити подвійні стандарти. Тому що всі закони є однакові для всіх країн", – сказав він.

В Китаї питання щодо Путіна вирішене

Візит Сі Цзіньпіна до Росії теж став темою обговорення №1. Адже його результат міг значно вплинути на подальші події в Україні. Зокрема, було важливе питання, чи погодиться Китай постачати зброю Росії. В інтерв’ю Олексій Данілов запевнив, що ні. Ба більше – він наголосив, що безпосередньо й Сі Цзіньпін придивляється, хто може стати наступником очільника бункера і бути дешевим та вигідним партнером для Китаю.

Я думаю, для китайців питання щодо Путіна вирішене, і в ньому поставлена крапка,

– сказав чиновник.

На його думку, розглядається дві кандидатури: син Ніколая Патрушева Дмітрій та Міхаіл Мішустін. В останнього досить великі перспективи стати наступником Путіна з легкої руки Китаю.

Ядерний шантаж підтримує не тільки Путін

Ще однією наріжною проблемою обговорення стало питання щодо ЗАЕС. МАГАТЕ заявило, що більше не розглядає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. А Рафаель Гроссі вважає, що це принесе додаткові складнощі. Натомість Олексій Данілов навів яскравий приклад – окупанти вже поставили важку зброю в залах з реакторами, і не треба гадати до чого це може призвести.

Я вже не можу дивитись на ваші реверанси Росії. Не розумію, на що вони розраховують? Що ми погодимося віддати росіянам атомну станцію, щоб ми потім несли відповідальність за те, що вони там будуть вчиняти? Це повний абсурд,

– наголосив секретар РНБО.

Він закликав міжнародну організацію не мовчати і діяти згідно з законами.

Ситуація біля ЗАЕС: останнє