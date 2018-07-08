Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
У дитячому садку і з помідорами: народні депутати згадали свій перший поцілунок
6 липня у світі відзначають День поцілунків. Його придумали ще в 19 столітті у Великій Британії, довгий час воно було неофіційним. А 20 років тому Організація Об'єднаних Націй затвердила його як міжнародне свято.
У такий день свої перші поцілунки згадували й народні депутати у Верховній Раді. У когось він був ще у дитячому садочку, у когось на Гаївках, а хтось і одразу збирався одружуватися.
Відео про перші поцілунки нардепів
Програма Work and Travel в Україні може зникнути
Українських студентів по програмі Держдепу Work and Travel Сполучені Штати впускати не квапляться. Цього року їхати дозволили лише приблизно 20% охочих. Решті просто не дали візи, хоча ще декілька років тому її відкривали майже всім.
Провести літо в Америці за програмою Work and Travel українським студентам допомагають понад 50 компаній. Вони ознайомлюють їх з вимогами, готують документи і шукають учасникам роботу на літо. Щороку попит на цю програму шалений, однак за останній час все змінилось.
Відео: чи закриють для українців популярну програму Work and Travel
Вибух міномета "Молот" на полігоні: випадковість чи закономірність?
Міномет "Молот", який стоїть на озброєнні української армії два роки, розривається уже не вперше. І кожного разу в Мінобороні пояснюють це необережним поводженням зі зброєю. Натомість деякі експерти певні, що причина трагедій у сталі, з якої виготовлений міномет. Мовляв, вона занадто м'яка.
120-мм міномет "Молот" поспіхом сконструйований із початком війни на сході і переданий у війська в 2016-му. Свого виробництва такої зброї Україна не мала. Втім, розробка від документації до першого екземпляра зайняла якихось 3 місяці. За основу взяли радянський міномет 2Б11 "Сані".
За час використання "Молота" у ЗСУ, а це два роки, він розірвався вже шість разів – і під час стрільб на полігонах, і на передовій. Від цього загинуло півтора десятки вояків, ще більше було поранено.
Відео: чому міномет "Молот" вже не вперше вибухає
Скільки українців скніють у російських застінках, про яких ми нічого не знаємо: історії в'язнів
Українських політв'язнів у Росії уже більше сімдесяти. Серед них – підприємці, будівельники, правозахисники, перевізники, фермери, студенти і літні люди. Але правозахисники переживають, що цей немаленький список і досі не повний.
Українських політв'язнів умовно поділяють на 9 категорій: справа 26 лютого, кримських мусульман (екстримізм), кримських диверсантів, прибічників Євромайдану, справи українських екстремістів, українських терористів, справи щодо участі у війні у Чечні та на Донбасі та шпигунські справи. І по кожній суди продовжують штампувати вироки. А оскільки єдиного списку політв'язнів немає, вирішити питання обміну можуть лише на найвищому рівні – президенти.
Відео: як звичайні українці опинилися за російськими ґратами
"Найщасливіший день у житті": спогади про звільнення Слов'янська
5 липня, чотири роки тому, українські військові звільнили Слов'янськ від проросійських найманців. Уночі вони виштовхали ворогів з їхнього штабу, увійшли до міста та встановили український прапор там, де до того майорів російський.
Пізніше проросійських найманців вигнали ще й з Краматорська. Це стало важливою подією в ході російсько-української війни. І, якби не пряме втручання Росії, події на Донбасі могли б завершитися ще влітку 2014 року.
Відео: як українські захисники вигнали проросійських бойовиків зі Слов'янська у 2014-ому
Зубна щітка із паперу: український еко-стартап підкорив Європу та Америку
Український еко-стартап став одним із найкращих у світі. Троє українців презентували та запускають масове виробництво одноразових зубних щіток з паперу.
Ідея виникла декілька років тому, але втілили її лише цього року. Працювали довго, бо ні в кого з команди не було профільних знань, лише бажання покращити екологію.
Щетина зроблена з нейлонових ниток, основа з переробленого паперу, а покриття – з кукурудзяного крохмалу. Щітка з цих матеріалів не гнеться, не має жодного присмаку. І головне – швидко розкладається та не шкодить природі. Стартап спершу став кращим екологічним проектом минулого року в Україні, а минулого тижня увійшов у п'ятірку еко-ідей світу на міжнародному конкурсі в Німеччині.
Відео: як український винахід став одним з найкращих у світі