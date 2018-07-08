Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня

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У дитячому садку і з помідорами: народні депутати згадали свій перший поцілунок

6 липня у світі відзначають День поцілунків. Його придумали ще в 19 столітті у Великій Британії, довгий час воно було неофіційним. А 20 років тому Організація Об'єднаних Націй затвердила його як міжнародне свято.

У такий день свої перші поцілунки згадували й народні депутати у Верховній Раді. У когось він був ще у дитячому садочку, у когось на Гаївках, а хтось і одразу збирався одружуватися.

Відео про перші поцілунки нардепів

Програма Work and Travel в Україні може зникнути

Українських студентів по програмі Держдепу Work and Travel Сполучені Штати впускати не квапляться. Цього року їхати дозволили лише приблизно 20% охочих. Решті просто не дали візи, хоча ще декілька років тому її відкривали майже всім.