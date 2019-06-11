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      Партії завершили висувати своїх кандидатів у Раду: що далі

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      Партії завершили висувати своїх кандидатів у народні депутати
      Партії завершили висувати своїх кандидатів у народні депутати / Radiosvoboda.org

      Політичні партії провели з'їзди, на яких затвердили і висунули своїх кандидатів у народні депутати України у багатомандатному і одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради.

      Згідно з законом про вибори народних депутатів, термін на висування партіями кандидатів у депутати завершився 10 червня.

      Читайте також: Які партії-кандидати йдуть у Раду і які в них шанси

      З 24 травня по 20 червня включно кандидати в нардепи подають документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації. ЦВК протягом 5 днів має ухвалити рішення про реєстрацію кандидата або про відмову йому в реєстрації.

      При цьому і партії, і кандидати до 8 липня зможуть відмовитися балотуватися до парламенту і попросити ЦВК про зняття з реєстрації.

      парламентські вибори Україна 2019 головні дати реєстрація партій

      Хто увійшов до списків політичних партій на виборах до парламенту?

      Топ-5 кандидатів у депутати від партії "Слуга народу":

      1. Дмитро Разумков – голова партії "Слуга народу";
      2. Руслан Стефанчук – доктор юридичний наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
      3. Ірина Вінідіктова – експертка ЗЕкоманди з реформи судової системи;
      4. Давід Арахамія – підприємець, волонтер;
      5. Галина Янченко – експерт з питань антикорупційної політики;

      список партії Слуга народу вибори Рада

      Топ-5 кандидатів від партії "Європейська солідарність":

      1. Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили;
      2. Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання;
      3. Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту;
      4. Михайло Забродський – військовий, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, герой України;
      5. Софія Федина – активістка Євромайдану, співачка.

      Європейська солідарність список партії на виборах у Верховну Раду

      Топ-5 кандидатів від партії "Опозиційна платформа – За життя":

      1. Юрій Бойко – лідер партії;
      2. Вадим Рабінович – українсько-ізраїльський бізнесмен та олігарх, лідер партії "За життя";
      3. Віктор Медведчук – лідера громадського руху "Український вибір" та кум російського президента Володимира Путіна;
      4. Наталія Королевська – народна депутатка України;
      5. Сергій Льовочкін – народний депутат України;

      Опозиційна платформа За життя список партії вибори в Раду

      Топ-5 кандидатів від партії "Батьківщина":

      1. Юлія Тимошенко – лідерка "Батьківщини", екс-прем’єр-міністр України;
      2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець;
      3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-очільник СБУ;
      4. Сергій Соболєв – заступник голови фракції ВО "Батьківщина" в пардламенті та заступник голови партії;
      5. Олена Кондратюк – нардеп, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

      Список партії Батьківщина вибори Верховна Рада

      Топ-5 кандидатів від партії "Голос":

      1. Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи";
      2. Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України, опікується бізнес-освітою;
      3. Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine;
      4. Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні;
      5. Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції".

      список партії Голос вибори Верховна Рада

      Топ-5 кандидатів від партії "Сила і честь":

      1. Ігор Смешко – голова партії "Сила і честь";
      2. Олена Сотник – юрист, народний депутат;
      3. Рефат Чубаров – народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу;
      4. Іван Мірошниченко – народний депутат, експерт в аграрній сфері;
      5. Володимир Замана – український військовий, екс-голова Генштабу.

      Список партії Сила і честь вибори Рада

      Топ-5 кандидатів від партії "Громадянська позиція":

      1. Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція";
      2. Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль";
      3. Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна";
      4. Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України";
      5. Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка.

      Громадянська позиція список партії парламентські вибори 2019

      Топ-5 кандидатів від "Радикальної партії":

      1. Олег Ляшко – лідер "Радикальної партії";
      2. Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики;
      3. Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії";
      4. Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради;
      5. Іван Савка – полковник Збройних сил України.

      Радикальна партія список вибори Рада

      Топ-5 кандидатів від "Об’єднання "Самопоміч":

      1. Андрій Садовий – лідер партії та міський голова Львова;
      2. Ольга Квасницька – депутатка Одеської міськради, відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами;
      3. Олександра Дрік – одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні;
      4. Тетяна Бідняк – відома харківська волонтерка та депутатка облради;
      5. Оксана Сироїд – віце-спікерка парламенту.

      список партії Самопоміч парламентські вибори

      Топ-5 кандидатів від "Національного Корпусу", ВО "Свобода", "Правого Сектора":

      1. Олег Тягнибок – лідер ВО "Свобода";
      2. Андрій Білецький – очільник "Нацкорпусу", екс-командир полку "Азов";
      3. Дмитро Ярош – командир Української Добровольчої Армії, екс-голова "Правого Сектора";
      4. Андрій Тарасенко – очільник "Правого Сектора";
      5. Руслан Кошулинський – заступник голови ВО "Свобода", екс-віце-спікер парламенту.

      Топ-5 кандидатів від "Опозиційного блоку":

      1. Євген Мураєв – нардеп, лідер партії "Наші";
      2. Олександр Вілкул – нардеп, член "Опозиційного блоку";
      3. Геннадій Кернес – міський голова Харкова;
      4. Геннадій Труханов – міський голова Одеси;
      5. Вадим Новінський – голова фракції "Опозиційний блок" у Раді;

      Опозиційний блок список партії парламент вибори

      Топ-5 кандидатів від "Аграрної партії України":

      1. Михайло Поплавський – народний депутат, ректор Київського національного університету культури і мистецтв;
      2. Лілія Бортич – членкиня політради "Аграрної партії України";
      3. Денис Марчук – заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради;
      4. Анна Мадей – журналістка, голова молодіжного крила партії;
      5. Володимир Шушкевич – політик, депутат Верховної Ради третього скликання.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада ЦВК
      Джерело: 24 канал
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