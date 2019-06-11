Партії завершили висувати своїх кандидатів у Раду: що далі

Політичні партії провели з'їзди, на яких затвердили і висунули своїх кандидатів у народні депутати України у багатомандатному і одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради.

Згідно з законом про вибори народних депутатів, термін на висування партіями кандидатів у депутати завершився 10 червня.

Читайте також: Які партії-кандидати йдуть у Раду і які в них шанси

З 24 травня по 20 червня включно кандидати в нардепи подають документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації. ЦВК протягом 5 днів має ухвалити рішення про реєстрацію кандидата або про відмову йому в реєстрації.

При цьому і партії, і кандидати до 8 липня зможуть відмовитися балотуватися до парламенту і попросити ЦВК про зняття з реєстрації.

Хто увійшов до списків політичних партій на виборах до парламенту?

Топ-5 кандидатів у депутати від партії "Слуга народу":

Дмитро Разумков – голова партії "Слуга народу"; Руслан Стефанчук – доктор юридичний наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії; Ірина Вінідіктова – експертка ЗЕкоманди з реформи судової системи; Давід Арахамія – підприємець, волонтер; Галина Янченко – експерт з питань антикорупційної політики;

Топ-5 кандидатів від партії "Європейська солідарність":

Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили; Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання; Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту; Михайло Забродський – військовий, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, герой України; Софія Федина – активістка Євромайдану, співачка.

Топ-5 кандидатів від партії "Опозиційна платформа – За життя":

Юрій Бойко – лідер партії; Вадим Рабінович – українсько-ізраїльський бізнесмен та олігарх, лідер партії "За життя"; Віктор Медведчук – лідера громадського руху "Український вибір" та кум російського президента Володимира Путіна; Наталія Королевська – народна депутатка України; Сергій Льовочкін – народний депутат України;

Топ-5 кандидатів від партії "Батьківщина":

Юлія Тимошенко – лідерка "Батьківщини", екс-прем’єр-міністр України; Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець; Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-очільник СБУ; Сергій Соболєв – заступник голови фракції ВО "Батьківщина" в пардламенті та заступник голови партії; Олена Кондратюк – нардеп, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Топ-5 кандидатів від партії "Голос":

Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи"; Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України, опікується бізнес-освітою; Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine; Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні; Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції".

Топ-5 кандидатів від партії "Сила і честь":

Ігор Смешко – голова партії "Сила і честь"; Олена Сотник – юрист, народний депутат; Рефат Чубаров – народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу; Іван Мірошниченко – народний депутат, експерт в аграрній сфері; Володимир Замана – український військовий, екс-голова Генштабу.

Топ-5 кандидатів від партії "Громадянська позиція":

Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція"; Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль"; Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна"; Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України"; Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка.

Топ-5 кандидатів від "Радикальної партії":

Олег Ляшко – лідер "Радикальної партії"; Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики; Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії"; Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради; Іван Савка – полковник Збройних сил України.

Топ-5 кандидатів від "Об’єднання "Самопоміч":

Андрій Садовий – лідер партії та міський голова Львова; Ольга Квасницька – депутатка Одеської міськради, відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами; Олександра Дрік – одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні; Тетяна Бідняк – відома харківська волонтерка та депутатка облради; Оксана Сироїд – віце-спікерка парламенту.

Топ-5 кандидатів від "Національного Корпусу", ВО "Свобода", "Правого Сектора":

Олег Тягнибок – лідер ВО "Свобода"; Андрій Білецький – очільник "Нацкорпусу", екс-командир полку "Азов"; Дмитро Ярош – командир Української Добровольчої Армії, екс-голова "Правого Сектора"; Андрій Тарасенко – очільник "Правого Сектора"; Руслан Кошулинський – заступник голови ВО "Свобода", екс-віце-спікер парламенту.

Топ-5 кандидатів від "Опозиційного блоку":

Євген Мураєв – нардеп, лідер партії "Наші"; Олександр Вілкул – нардеп, член "Опозиційного блоку"; Геннадій Кернес – міський голова Харкова; Геннадій Труханов – міський голова Одеси; Вадим Новінський – голова фракції "Опозиційний блок" у Раді;

Топ-5 кандидатів від "Аграрної партії України":