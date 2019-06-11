Партії завершили висувати своїх кандидатів у Раду: що далі
Політичні партії провели з'їзди, на яких затвердили і висунули своїх кандидатів у народні депутати України у багатомандатному і одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради.
Згідно з законом про вибори народних депутатів, термін на висування партіями кандидатів у депутати завершився 10 червня.
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З 24 травня по 20 червня включно кандидати в нардепи подають документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації. ЦВК протягом 5 днів має ухвалити рішення про реєстрацію кандидата або про відмову йому в реєстрації.
При цьому і партії, і кандидати до 8 липня зможуть відмовитися балотуватися до парламенту і попросити ЦВК про зняття з реєстрації.
Хто увійшов до списків політичних партій на виборах до парламенту?
Топ-5 кандидатів у депутати від партії "Слуга народу":
- Дмитро Разумков – голова партії "Слуга народу";
- Руслан Стефанчук – доктор юридичний наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
- Ірина Вінідіктова – експертка ЗЕкоманди з реформи судової системи;
- Давід Арахамія – підприємець, волонтер;
- Галина Янченко – експерт з питань антикорупційної політики;
Топ-5 кандидатів від партії "Європейська солідарність":
- Петро Порошенко – п'ятий президент України, лідер політсили;
- Андрій Парубій – голова Верховної Ради України 8 скликання;
- Ірина Геращенко – віце-спікер парламенту;
- Михайло Забродський – військовий, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, герой України;
- Софія Федина – активістка Євромайдану, співачка.
Топ-5 кандидатів від партії "Опозиційна платформа – За життя":
- Юрій Бойко – лідер партії;
- Вадим Рабінович – українсько-ізраїльський бізнесмен та олігарх, лідер партії "За життя";
- Віктор Медведчук – лідера громадського руху "Український вибір" та кум російського президента Володимира Путіна;
- Наталія Королевська – народна депутатка України;
- Сергій Льовочкін – народний депутат України;
Топ-5 кандидатів від партії "Батьківщина":
- Юлія Тимошенко – лідерка "Батьківщини", екс-прем’єр-міністр України;
- Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець;
- Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-очільник СБУ;
- Сергій Соболєв – заступник голови фракції ВО "Батьківщина" в пардламенті та заступник голови партії;
- Олена Кондратюк – нардеп, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.
Топ-5 кандидатів від партії "Голос":
- Святослав Вакарчук – лідер партії, фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи";
- Юлія Клименко – екс-заступниця міністра економіки України, опікується бізнес-освітою;
- Кіра Рудик – представниця IT-індустрії, голова компанії Ring Ukraine;
- Ярослав Железняк – член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні;
- Олександра Устінова – донедавна – членкиня правління "Центру протидії корупції".
Топ-5 кандидатів від партії "Сила і честь":
- Ігор Смешко – голова партії "Сила і честь";
- Олена Сотник – юрист, народний депутат;
- Рефат Чубаров – народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу;
- Іван Мірошниченко – народний депутат, експерт в аграрній сфері;
- Володимир Замана – український військовий, екс-голова Генштабу.
Топ-5 кандидатів від партії "Громадянська позиція":
- Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція";
- Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль";
- Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна";
- Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України";
- Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка.
Топ-5 кандидатів від "Радикальної партії":
- Олег Ляшко – лідер "Радикальної партії";
- Віктор Галасюк – заступник лідера партії з економічної політики;
- Андрій Лозовий – заступник лідера "Радикальної партії";
- Інга Маковецька – заступниця голови Чернівецької обласної ради;
- Іван Савка – полковник Збройних сил України.
Топ-5 кандидатів від "Об’єднання "Самопоміч":
- Андрій Садовий – лідер партії та міський голова Львова;
- Ольга Квасницька – депутатка Одеської міськради, відома у місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами;
- Олександра Дрік – одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні;
- Тетяна Бідняк – відома харківська волонтерка та депутатка облради;
- Оксана Сироїд – віце-спікерка парламенту.
Топ-5 кандидатів від "Національного Корпусу", ВО "Свобода", "Правого Сектора":
- Олег Тягнибок – лідер ВО "Свобода";
- Андрій Білецький – очільник "Нацкорпусу", екс-командир полку "Азов";
- Дмитро Ярош – командир Української Добровольчої Армії, екс-голова "Правого Сектора";
- Андрій Тарасенко – очільник "Правого Сектора";
- Руслан Кошулинський – заступник голови ВО "Свобода", екс-віце-спікер парламенту.
Топ-5 кандидатів від "Опозиційного блоку":
- Євген Мураєв – нардеп, лідер партії "Наші";
- Олександр Вілкул – нардеп, член "Опозиційного блоку";
- Геннадій Кернес – міський голова Харкова;
- Геннадій Труханов – міський голова Одеси;
- Вадим Новінський – голова фракції "Опозиційний блок" у Раді;
Топ-5 кандидатів від "Аграрної партії України":
- Михайло Поплавський – народний депутат, ректор Київського національного університету культури і мистецтв;
- Лілія Бортич – членкиня політради "Аграрної партії України";
- Денис Марчук – заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради;
- Анна Мадей – журналістка, голова молодіжного крила партії;
- Володимир Шушкевич – політик, депутат Верховної Ради третього скликання.