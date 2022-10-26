Чи може Путін схилити світ до переговорів: політолог сказав, чи варто перейматись

На міжнародній арені фіксуються спроби розпочати знову дискурс про переговори з Росією щодо закінчення війни проти України. Така риторика має свої характерні особливості й залежить від специфіки країн.

На сьогодні немає підстав вважати, що позитивний тренд щодо підтримки України на Заході якось може змінитися. Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Тренд не змінився

Експерт зазначив, що в окремих випадках для України є приводи для занепокоєння щодо намагання змінити риторику щодо можливих переговорів з Росією.

Зрозуміло, що все це відбувається не просто так. Це є певний процес, який присутній у різних суспільствах, є певна частина виборців, які виступають з такими ідеями. Відповідно, ігнорувати повністю такі речі не варто, з цим треба працювати й це виклик,

– пояснив оглядач.

За його словами, "шукати зраду" в цьому і готуватися до того, що "все катастрофа і все обвалиться" – точно не варто.

"Алярмістські настрої можна відставити в сторону, тому що в усіх ключових суспільствах Заходу є "презумпція підтримки" України: як серед виборців 50+ років, так і серед істеблішменту. На кожен крок, який йде у бік Росії, одразу з'являється 1 крок, може навіть 1,5 на підтримку України. Тренд не змінився – підтримка України залишається", – додав аналітик.

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"Турецькі ігри"

Саакян переконаний, що всі заяви західних політиків про важливість переговорів з Росією відбуваються в рамках "тактичних ігор".

До прикладу, Туреччині важливо зберегти можливості задарма скуповуватись в "російському супермаркеті перед закриттям". Це стосується і фінансових ресурсів, і металу, і зернових тощо, тому що фінансові проблеми в країні достатньо серйозні,

– переконаний експерт.

На його думку, для Анкари на сьогодні першочерговим є питання економіки, що конвертується в електоральну підтримку президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

"В Ердогана не все добре з підтримкою, тому такі заяви роблять. Вони дають змогу підігравши на російському напрямку, отримувати додаткові бонуси. Паралельно з цим вони не знаходять серйозного засудження з боку Туреччини, якщо базуються на твердженні про територіальну цілісність України й підтримку коаліції Заходу", – зауважив політолог і вказав, що аналогічна ситуація спостерігається у Франції.

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Баланс Макрона

За словами Саакяна, у Парижі відбувається ситуативне маневрування на електоральних, економічних, та політичних очікуваннях.

Макрону важливо показати своїм виборцям, що робиться все можливе, щоб Путіна не дражнити й не спровокувати ядерний удар. Тому що частина виборців вірить, що Путін це може зробити. Відповідно, Макрон з одного боку демонструє жорсткість, а з іншого – говорить, що Папа Римський може зателефонувати Путіну,

– вважає Саакян.

Оглядач констатував, що кардинальної зміни позиції щодо України не відбувається, хоча Києву треба працювати перш за все з країнами та суспільствами Заходу, "щоб в майбутньому не було проблем".

"У будь-який момент ситуація може піти в іншому напрямку й потрібно тримати "руку на пульсі", щоб вчасно відреагувати. Поки зміни тренду не відбувається", – резюмував оглядач.

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