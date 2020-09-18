Стрілянина в Одесі між СБУшниками та вихідцями з Кавказу: є поранені – фото, відео 18+
У центрі Одеси ввечері 18 вересня сталася стрілянина в ресторані "Арарат". В результаті перестрілки вогнепальні поранення отримали двоє людей. Місцеві ЗМІ стерджують, що конфлікт виник між групою співробітників СБУ та вихідцями з країн кавказького регіону.
Порушивши громадський порядок, правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники СБУ. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
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Що відомо про стрілянину в Одесі
- Увечері 18 вересня в ресторані сталася перестрілка між двома чоловіками. За даними СБУ, стрілянину влаштували вихідці з кавказького регіону, які є членами одного з організованих злочинних угруповань Одещини.
- В результаті перестрілки обидва учасники перестрілки отримали вогнепальні поранення. Лікарі надали їм медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
- Також у відомстві зазначили, що під час стрілянини кулі потрапили в вікна протилежного будинку.
- За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Дивіться відео поліції з місця стрілянини в Одесі:
Ще одне відео з місця перестрілки в ресторані Одеси (відео 18+):
Стрілянина в Одесі / Фото Думської та Нацполіції (18+)