У центрі Одеси ввечері 18 вересня сталася стрілянина в ресторані "Арарат". В результаті перестрілки вогнепальні поранення отримали двоє людей. Місцеві ЗМІ стерджують, що конфлікт виник між групою співробітників СБУ та вихідцями з країн кавказького регіону.

Порушивши громадський порядок, правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники СБУ. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області. Читайте також Нічна стрілянина у Нікополі: вечірка закінчилася загибеллю 2 чоловіків – що відомо Що відомо про стрілянину в Одесі Увечері 18 вересня в ресторані сталася перестрілка між двома чоловіками. За даними СБУ, стрілянину влаштували вихідці з кавказького регіону , які є членами одного з організованих злочинних угруповань Одещини.

, які є членами одного з організованих злочинних угруповань Одещини. В результаті перестрілки обидва учасники перестрілки отримали вогнепальні поранення . Лікарі надали їм медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

. Лікарі надали їм медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Також у відомстві зазначили, що під час стрілянини кулі потрапили в вікна протилежного будинку .

. За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Дивіться відео поліції з місця стрілянини в Одесі: Ще одне відео з місця перестрілки в ресторані Одеси (відео 18+): Стрілянина в Одесі / Фото Думської та Нацполіції (18+)