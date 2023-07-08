Росіянин стрибнув на батут, але той його не врятував

Схоже, цей росіянин не чув висловлювання: "Напився – будь людиною". Про його останню пригоду розповіли російські телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Інцидент трапився ввечері 7 липня. 35-річний п'яний росіянин Кіріл виліз на найвідоміший буддійський храм на Пхукеті – Ват Чалонг. Кілька годин рятувальники та поліцейські намагалися вмовити його спуститися. Переговори тривали довго і без успішно, то ж ті вирішили піднятися до росіянина вгору.

На відео з місця події видно, що в один момент між рятівниками та росіянином виникла шарпанина. Вони силою намагалися витягли чоловіка, однак той пручався. На нього навіть спробували закинути мотузку, але нічого не вийшло.

Під час цієї шарпанини чоловік зістрибнув з погоди, яка у висоту сягала 6-поверхів. Унизу був батут, однак він не врятував росіянина. За кілька годин постраждалий помер у лікарні.



Батут росіянина не врятував / Фото з російських телеграм-каналів

Момент падіння росіянина з пагоди: відео

Як росіянин падав з пагоди: відео