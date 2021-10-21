Проти чоловіка поліцейські відкрили кримінальне провадження за викрадення авто. Факт стрілянини журналістам 24 каналу не підтвердили. Наразі всі деталі з'ясовують.

Зверніть увагу У Полтаві чоловік влаштував стрілянину, викрав жінку й зник

Викрав авто і втік

На Дніпропетровщині чоловік викрав авто, а згодом покинув його і втік. Поліцейським за деякий час вдалося знайти легковик, але самого зловмисника розшукують досі.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за "незаконне заволодіння транспортним засобом".

Зверніть увагу! Якщо його провину доведуть, то максимально зловмисникові може загрожувати від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

У ЗМІ кажуть, що була ще й стрілянина