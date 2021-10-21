Проти чоловіка поліцейські відкрили кримінальне провадження за викрадення авто. Факт стрілянини журналістам 24 каналу не підтвердили. Наразі всі деталі з'ясовують.
Зверніть увагу У Полтаві чоловік влаштував стрілянину, викрав жінку й зник
Викрав авто і втік
На Дніпропетровщині чоловік викрав авто, а згодом покинув його і втік. Поліцейським за деякий час вдалося знайти легковик, але самого зловмисника розшукують досі.
Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за "незаконне заволодіння транспортним засобом".
У ЗМІ кажуть, що була ще й стрілянина
- За даними телеграму "Дніпро Оперативний", чоловік влаштував стрілянину. Проте сталося це в Кам'янському.
- Невідомий двічі стріляв у голову чоловікові і його напарнику. На щастя, він не потрапив. Товариші змогли вихопити у нього зброю.
- Після інциденту зловмисник втік на BMW X-5. Поліцейські теж знайшли авто покинутим, а чоловіка не місці не виявили. Оскільки деякі деталі інциденту збігаються, то, ймовірно, це той самий випадок.