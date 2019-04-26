Рубан виїхав з України, – ГПУ

Володимир Рубан, якого разом з депутаткою Надією Савченко підозрювали у підготовці теракту у Верховній Раді, виїхав за межі України.

У прес-службі Генеральної прокуратури повідомили, що Рубан свідомий про наступне засідання у його справі 7 травня. І оскільки запобіжний захід суд йому не обрав, то він мав право виїхати за кордон, пише "Українська правда".

Читайте також: Чому Савченко та Рубан опинилися на волі: резонансні деталі від ГПУ

16 квітня нардепку Надію Савченко випустили з-під арешту. Також разом із нею на свободу вийшов колишній керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан. Обидвох підозрюють у організації теракту у центрі Києва.

Хто такий Володимир Рубан?Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", який брав участь у процесі звільнення військовополонених з окупованих територій.



Народився в родині військових. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків. У 1989 році змінив прізвище Гарбузюк на Рубан. Служив на льотно-командних посадах у різних частинах. Звільнений в запас в Коломиї 8 липня 1991 року у званні старшого лейтенанта. Працював на керівних посадах у комерційних та громадських організаціях, державних структурах. Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Сам себе позиціонував як "генерал-полковник", однак у СБУ цю інформацію давно спростовують та називають приписування йому такого звання безпідставним. Пізніше Рубан також заявляв, що не такий вже він і генерал, хоча говорив про це не настільки голосно, аби почули всі ЗМІ у країні.



Що відомо про його затримання?8 березня 2018 року його затримали, коли він перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї , серед якого, зокрема були різні типи стрілецького озброєння та боєкомплекти до них, боєкомплекти до мінометів та протитанкових гранатометів, одноразові РПГ, гранати та, в тому числі, міномет, який збирають окупанти в ОРДЛО. Все це він намагався провезти з окупованих територій через пункт пропуску Майорськ, що поруч з окупованою Горлівкою у Донецькій області. За даними військової прокуратури зброю Рубан придбав в окупованих Горлівці та Макіївці. Після цього перевіз її до сірої зони. А вже звідти планував перевезти на неокуповану частину України. У підсумку йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



Який стосунок має Надія Савченко до Володимира Рубана?Надію Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.