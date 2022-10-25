Долітався разом з "Алігатором": в Україні ліквідували заступника командира вертолітного полку

На війні в Україні ліквідували ще одного російського офіцера. Українські захисники "закобзонили" підполковника Владіміра Стрільченка.

Про ліквідацію російського офіцера інформує військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Стрільченко був командиром вертолітного полку ЗС РФ.

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Підполковник міг бути ліквідований на Півдні

Повідомляється, що українські захисники збили вертоліт Ка-52 Стрільченка.

Заступник командира 487 овп з льотної підготовки підполковник Стрільченко Володимир на Ка-52 успішно демобілізований,

– написав Анатолій Штефан.

Разом з тим, у Генштабі ЗСУ поки офіційно не підтверджували ліквідацію Стрільченка. У ЗМІ припускають, що російський підполковник міг бути ліквідований на Півдні України.

За добу на Півдні знищили 3 "Алігатори"

Інформація про ліквідацію Стрільченка з'явилася після того, як на Півдні було знищено відразу 3 російських вертольоти. У Генштабі ЗСУ зранку 25 жовтня підтвердили, що за минулу добу було знищено 3 російських гелікоптери.

Спершу повідомлялося, що матрос одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти збив із кулемета російський бойовий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Згодом Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в Херсонській області за пів години зенітники збили два російських Ка-52.

Більше того, в мережі повідомляють, що 24 жовтня знищили базу кадирівців під Херсоном. Унаслідок цього є чимало "двохсотих" серед окупантів.

З кожним днем окупантам стає все гірше на Півдні України, де наші воїни проводять контрнаступ. Зокрема, 21 жовтня стало відомо, що в Херсоні загинув російський пропагандист Олег Клоков.

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