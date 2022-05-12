На Півдні ЗСУ не дають ворогу ані атакувати, ані просунутися: втрати окупантів за добу
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Збройні Сили України потужно тримають оборону на Півдні та не дають ворогу атакувати й просуватися. Протягом 11-го травня наші воїни ліквідували понад 20 російських окупантів.
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах у Миколаївській та Херсонській областях.
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Проте українські захисники не дозволяють ворожим силам ані атакувати, ані просунутись.
Повідомляється, що завдяки ефективному застосуванню ракетно-артилерійського озброєння знищено:
- 23 російських військових;
- уражено 2 танки та 2 БМП;
- знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.
Окупанти запустили ракету по Одещині
Вдень російські окупанти випустили ракету по Одеській області. У пресслужбі ОК "Південь" повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони зуміли нейтралізувати ракету завдяки оперативному реагуванню.
Там також наголосили, що корабельне угруповання росіян має перемінний склад. Водночас у постійній готовності до нанесення удару щонайменше 50 ракет морського базування.
Останні новини з фронту
- Протягом 11-го травня російські військові здійснили 5 атак на Сході, але зазнали значних втрат. Нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати понад 200 російських військових і багато ворожої техніки.
- У зоні проведення Операції Об'єднаних сил наше угруповання 11-го травня відбило 9 атак російських окупантів. Українські воїни знищили майже десяток танків, декілька безпілотників та іншу техніку.
- Також 11-го травня Збройні Сили Україні досягли нових успіхів на Харківщині, звільнивши селище Питомник. Після того, як наші захисники перейшли в контрнаступ, їм вдалося звільнити одразу 4 населені пункти. Йдеться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
- Існує ймовірність, що російські війська могли застосувати хімічну зброю на Харківщині. В українських військовослужбовців фіксують симптоми хімічного отруєння. Повідомлялося, що війська агресора завдали удару по місткостях з аміаком у Харківській області.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що найважча ситуація залишається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
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