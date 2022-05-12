На Півдні ЗСУ не дають ворогу ані атакувати, ані просунутися: втрати окупантів за добу

12 травня 2022 , 01:46
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Збройні Сили України потужно тримають оборону на Півдні та не дають ворогу атакувати й просуватися. Протягом 11-го травня наші воїни ліквідували понад 20 російських окупантів.

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах у Миколаївській та Херсонській областях.

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Проте українські захисники не дозволяють ворожим силам ані атакувати, ані просунутись.

Повідомляється, що завдяки ефективному застосуванню ракетно-артилерійського озброєння знищено:

  • 23 російських військових;
  • уражено 2 танки та 2 БМП;
  • знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

Окупанти запустили ракету по Одещині

Вдень російські окупанти випустили ракету по Одеській області. У пресслужбі ОК "Південь" повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони зуміли нейтралізувати ракету завдяки оперативному реагуванню.

Там також наголосили, що корабельне угруповання росіян має перемінний склад. Водночас у постійній готовності до нанесення удару щонайменше 50 ракет морського базування.

Останні новини з фронту

  • Протягом 11-го травня російські військові здійснили 5 атак на Сході, але зазнали значних втрат. Нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати понад 200 російських військових і багато ворожої техніки.
  • У зоні проведення Операції Об'єднаних сил наше угруповання 11-го травня відбило 9 атак російських окупантів. Українські воїни знищили майже десяток танків, декілька безпілотників та іншу техніку.
  • Також 11-го травня Збройні Сили Україні досягли нових успіхів на Харківщині, звільнивши селище Питомник. Після того, як наші захисники перейшли в контрнаступ, їм вдалося звільнити одразу 4 населені пункти. Йдеться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
  • Існує ймовірність, що російські війська могли застосувати хімічну зброю на Харківщині. В українських військовослужбовців фіксують симптоми хімічного отруєння. Повідомлялося, що війська агресора завдали удару по місткостях з аміаком у Харківській області.
  • У Генштабі ЗСУ повідомляли, що найважча ситуація залишається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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Автор: Михайло Гема