П'ять одеських пляжів, серед яких зокрема популярна одеська "Аркадія", не відповідають нормам за санітарно-мікробіологічними показниками. Моніторили стан морської води на пляжах Одеси протягом тижня.

У зонах рекреації на пляжах Одеси та області на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ з посиланням на результати досліджень.

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Які пляжі Одеси не відповідають нормам

На пляжах Одеси та на області в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському, Татарбунарському районах 13 проб на санітарно-мікробіологічні показники не відповідали нормативним вимогам:

13 станція Великого Фонтану;

16 станція Великого Фонтану;

10 станція Великого Фонтану;

"Аркадія",

"Дельфін".

Водночас на санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб. Лабораторний центр повідомляє: усі проби відповідали гігієнічним вимогам.

Як оцінюють якість води? Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізикохімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показникам.



Мікробіологічні – це показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини.

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