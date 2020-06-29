Пляжі Одеси не відповідають нормативним вимогам: де ліпше не купатися
П'ять одеських пляжів, серед яких зокрема популярна одеська "Аркадія", не відповідають нормам за санітарно-мікробіологічними показниками. Моніторили стан морської води на пляжах Одеси протягом тижня.
У зонах рекреації на пляжах Одеси та області на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ з посиланням на результати досліджень.
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Які пляжі Одеси не відповідають нормам
На пляжах Одеси та на області в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському, Татарбунарському районах 13 проб на санітарно-мікробіологічні показники не відповідали нормативним вимогам:
- 13 станція Великого Фонтану;
- 16 станція Великого Фонтану;
- 10 станція Великого Фонтану;
- "Аркадія",
- "Дельфін".
Водночас на санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб. Лабораторний центр повідомляє: усі проби відповідали гігієнічним вимогам.
Як оцінюють якість води?Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні), санітарно-хімічними (органолептичні, фізикохімічні, санітарно-токсикологічні) та радіаційними показникам.
Мікробіологічні – це показники епідемічної безпеки питної води, перевищення яких може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини.
Що було раніше?
- З 22 червня в Одесі посилили контроль за дотриманням карантинних правил. Призвело до цього масові відвідування пляжів без дотримання протиепідемічних норм.
- Місцева влада обіцяла створити в області спеціальні рейдові групи. Вони повинні контролювати дотримання карантинних норм на пляжах та базах відпочинку.
- 24 червня Одеський лабораторний центр МОЗ заявив, що морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки і не відповідала санітарно-мікробіологічні показникам. Тоді було досліджено 93 проби.
- На одеському курорті Фонтанка 26 червня спостерегли брудну, зелену воду. Як пояснили екоактивісти, це було явище цвітіння моря.