Події на Азові є найнебезпечнішими за останні три роки в Україні: реакція світової спільноти

Американські ЗМІ не на жарт схвильовані подіями на Азові. Через це у Нью-Йорку має розпочатися термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликано відразу на прохання України та Росії.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

Читайте також: Порошенко покинув Раду так і не виступивши перед депутатами

Вона сказала, що спочатку у Раді безпеки будуть голосувати щодо проведення засідання на запит Росії, яка перша звернулася із запитом про порушення Україною її територіальних вод. Натомість Україна висловила прохання провести засідання у зв’язку з воєнними діями Росії у Чорному та Азовському морях.

Про це засідання повідомила посол США в ООН Ніккі Геллі, вона сказала, що ці події є найнебезпечнішим моментом за останні три роки в Україні. Офіційної реакції від департаменту США поки що немає, проте раніше там критикували та засуджували дії РФ у Азовському морі.

Це є утиском міжнародного пароплавства, а також тиском на Україну з метою дестабілізації країни. Департамент США підтримує український суверенітет, який поширюється і на її територіальні води,

– зазначили дипломати в США.

У своєму твіттері постійний представник США в НАТО Курт Волкер заявив, що Американські збройні сили готові допомогти у переговорах про мир для всіх громадян України, але все ще чекають серйозної реакції Росії.

US remains ready to help negotiate peace for all Ukrainian citizens — but still waiting for a serious Russian response to January proposals — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 апреля 2018 г.

Раніше в інтерв’ю для "Голоса Америки" він заявив, що США та весь світ поділяє позицію України, і погоджується, що Росія порушує правила міжнародного пароплавства.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.