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      Під Харковом поховали 13-річну Христину, яку жорстоко вбили та відрізали голову

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      Похорони Христини П'янової, яку вбила матір - відео похоронів
      Похорон дівчинки під Харковом / Кадр з відео

      Поблизу Харкова у селі Подвірки відбувся похорон 13-літньої Христини П'янової. Її жорстоко вбили, відрізавши голову. Ймовірно, що це зробила її матір.

      Попрощатися з дівчиною прийшли місцеві мешканці села, шкільні подруги та вчителі вбитої дівчинки, повідомляє NewsRoom.

      Варте уваги По-звірячому познущалися чоловіки: у селі розповіли, хто міг вбити дитину під Харковом

      Вони досі не можуть повірити в те, що відбулося. Депутатка місцевої сільради Тетяна Пантелєєва розповіла, що підозрювана у вбивстві Тетяна працювала на трьох роботах, щоб утримувати дочку. А перед жахливим вбивством до 23:00 працювала. Христина зустріла її після цього о 23:45. А вже за годину відбулося вбивство.

      Протоієрей Андрій Несвітайло, настоятель релігійної громади святого Онуфрія Великого в Подвірках, відзначив, що в селі досі шоковані тим, що відбулося. Особливо всіх шокували фотографії вбитої дівчинки, які масово поширили інтернетом, в тому числі в групі села.

      Відео з похорону 13-річної дівчинки Христини, яку жорстоко вбили

      Вбивство Христини П'янової поблизу Харкова: головне

      • 30 квітня у Харкові гола жінка йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж. Її затримала поліція.
      • Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки. Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.
      • На момент затримання жінка була тверезою. Вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям. 
      • Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
      • Під час розгляду суду про обрання їй запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва. На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.
      • Сусіди про саму Тетяну відгукуються позитивно. Натомість до її брата, з яким вони мешкали в одному будинку, мають негативне ставлення через алкоголь.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини Харкова Вбивство дитини у Харкові
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