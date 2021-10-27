Водій не був п'яним, – поліція
Внаслідок дій 16-річного юнака загинув 58-річний водій Chevrolet. Правоохоронці стверджують, що обидва керманичі були тверезі.
Важливо Часто "літав" і посилав поліцію: смертельну ДТП в Харкові міг спричинити юний мажор
У поліції відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі слідчі дії тривають.
Тепер юному водієві загрожує до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Що відомо про ймовірного винуватця ДТП
Місцеві телеграм-канали пишуть, що хлопця звати Микола. Батьки зовсім недавно подарували йому автомобіль, а після страшної аварії ніби заявили, що Infinity "викрали".
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