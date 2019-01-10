Польська авіакомпанія скасовує рейси до двох українських міст

Польська авіакомпанія LOT більше не буде літати з міста Бидгощ до Києва.. Також тимчасово призупинять польоти до Львова, однак лише до весни.

Про це повідомляє портал Pasazer.

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Авіакомпанія здійснить останні рейси з Бидгоща до Львова у третій тиждень січня. Польоти до Львова мають намір відновити у квітні. В авіакомпанії вважають, що це сполучення влітку є набагато популярнішим.

Сполучення буде знову доступне для наших пасажирів у цьогорічному літньому сезоні, тобто від початку квітня до кінця вересня,

– сказав представник компанії.

До слова, з Бидгоща до Києва також літає бюджетний авіаперевізник Ryanair.

До слова, у жовтні українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в Європу. Процедура TCO (Third Country Operator Licence) дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA (Європейська агенція безпеки авіації), а також дозволяє здійснювати польоти в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі – Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.