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      Польська авіакомпанія скасовує рейси до двох українських міст

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      Польська авіакомпанія скасовує рейси до двох українських міст
      Польська авіакомпанія скасовує рейси до двох українських міст / Фото з відкритих джерел

      Польська авіакомпанія LOT більше не буде літати з міста Бидгощ до Києва.. Також тимчасово призупинять польоти до Львова, однак лише до весни.

      Про це повідомляє портал Pasazer.

      Читайте також: Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу

      Авіакомпанія здійснить останні рейси з Бидгоща до Львова у третій тиждень січня. Польоти до Львова мають намір відновити у квітні. В авіакомпанії вважають, що це сполучення влітку є набагато популярнішим.

      Сполучення буде знову доступне для наших пасажирів у цьогорічному літньому сезоні, тобто від початку квітня до кінця вересня,
      – сказав представник компанії.

      До слова, з Бидгоща до Києва також літає бюджетний авіаперевізник Ryanair.

      До слова, у жовтні українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в Європу. Процедура TCO (Third Country Operator Licence) дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA (Європейська агенція безпеки авіації), а також дозволяє здійснювати польоти в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі – Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Новини Львова авіація Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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