Попри розбіжності, – Макрон розповів, які стосунки у нього із Зеленським

Лідер Франції Еммануель Макрон та президент Володимиром Зеленським попри деякі розбіжності завжди зберігали добрі стосунки. Президентів навіть не розсварили резонансні заяви Макрона щодо Росії та Володимира Путіна.

Макрон пояснив скандальні заяви

Еммануель Макрон розповів про стосунки з Володимиром Зеленський після того, як 16 червня відвідав Київ. Він запевнив, що його стосунки з президентом України завжди були хорошими.

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Наші стосунки завжди були хорошими, незважаючи на розбіжності,

– сказав він.

Макрон згадав про свої резонансні заяви "не принижувати Росію" і "зберегти обличчя Путіну", які не отримали підтримки ні в Україні, ані в інших країнах Заходу.

Французький лідер пояснив, що роль Франції полягала в тому, щоб бути посередником і поставити межу.

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