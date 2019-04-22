Порошенко не зробив висновків, – Давидюк

Про результати виборів, принцип голосування "проти всіх", політичні принципи кандидатів та перемогу Володимира Зеленського – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Миколо Давидюк.

– Порошенко не зробив висновки і його промова після оголошення результатів екзит-полу, це засвідчила. Він намагається себе роздувати і не помічати те, що відбувається. Проте він нищівно програв.

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– Більшість проголосувала за кандидата, який не має політичного досвіду, реформ, інновацій. Він не дав жодної прес-конференції, головним мессиджем на бігбордах було "Ні обіцянок, ні пробачень".

– Саме цим Зеленський переміг Порошенка, який думав, що він бог політики для України. А виявилося, що його просто може перемогти комік, який набрав 73%.

– За обох кандидатів голосували проти. 25% за Порошенка – це ж не його електорат, який 5 років критикував його самого. Проте, побачивши, що стоїть проти нього, вони проголосували за того, кого критикували. Ті, хто голосували за Зеленського – це люди, які щиро та обгрунтовано ненавидять Порошенка. Тобто, у нас, на жаль, вийшло голосування навпаки.

– Результати виборів – це ознака політичнлої кризи в країні. За великим рахунком, всі очікували Макрона, який прийде і проводитиме реформи, а підсунули просто "пульт від телевізора", якого обрали президентом. У нас олігарх-кондитер проти олігарха-коміка.

– Порошенко природжений не бути в опозиції. Будучи засновником Партії регіонів, через рік він став одним з лідерів Помаранчевої революції. Потім він був в уряді Микола Азарова, а потім знову пішов на Революцію Гідності проти системи Януковича.

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– Зеленський навіть не сигналізував про свою політичну позицію. Він завжди грав якусь роль, то він був актором Голобородьком, то КВНщиком, який розігрував різні ролі. Проте ми не бачили його справжнім.

– Порошенко десятки разів змінював свою позицію. Виникає враження, що у нього немає політичної позиції. Я не здивуюся, якщо він щось очолить при Зеленському.

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Володимир Зеленський перемагає у другому турі