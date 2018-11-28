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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Порошенко розповів, де Україна має тримати зброю напоготові у першу чергу

      675 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Україна має бути готова до військового нападу Росії на узбережжя Азовського моря в районі Донецької та Запорізької областей.

      Про це він заявив під час візиту до Чернігівської області.

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      "У першу чергу, ми маємо тримати зброю напоготові на території Донецької і Запорізької областей – на узбережжі Азовського моря. Бо агресор хоче з’єднати окупований Крим і окуповану частину на Сході України. Але ми маємо сильну армію, згуртовану націю, і ми це не дозволимо зробити!" – зазначив гарант. 


      Де запроваджено військовий стан: карта

      Він повідомив, що із початком дії воєнного стану Україна розпочне укріплювати кордони із Росією. А у випадку повномасштабної наземної агресії буде задіяно все – від мобілізації до роботи штабів територіальної оборони.

      Будуть висунуті бойові бригади вздовж кордону. Ми укріпимо кордони. Бо кордон з Росією не є кордоном дружби, а є найбільш небезпечними кордоном. Також ми укріпимо узбережжя Азовського моря,
      – наголосив Порошенко. 

      Разом з тим, президент переконує, що "нормальне життя" українців не зазнає змін через введення воєнного стану у країні.

      "Ми не маємо рушити будь-яке нормальне життя нормального українця – ми не будемо ні обмежувати конституційні права, ні робити мобілізацію, ні робити ніяких конфіскацій, ніяких заборон, ніяких відтермінувань виборів", – запевняє гарант.

      Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.

      27 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі агресії Росії проти України буде оголошена часткова мобілізація резерву першої черги.

      Що сталось в Азовському морі і які матиме наслідки: дивіться відео


      Що передбачає воєнний стан: інфографіка

      хроніка подій щодо введення воєнного стану в Україні
      Теги: Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини України Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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