Порошенко розповів, де Україна має тримати зброю напоготові у першу чергу

Україна має бути готова до військового нападу Росії на узбережжя Азовського моря в районі Донецької та Запорізької областей.

Про це він заявив під час візиту до Чернігівської області.

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"У першу чергу, ми маємо тримати зброю напоготові на території Донецької і Запорізької областей – на узбережжі Азовського моря. Бо агресор хоче з’єднати окупований Крим і окуповану частину на Сході України. Але ми маємо сильну армію, згуртовану націю, і ми це не дозволимо зробити!" – зазначив гарант.



Де запроваджено військовий стан: карта

Він повідомив, що із початком дії воєнного стану Україна розпочне укріплювати кордони із Росією. А у випадку повномасштабної наземної агресії буде задіяно все – від мобілізації до роботи штабів територіальної оборони.

Будуть висунуті бойові бригади вздовж кордону. Ми укріпимо кордони. Бо кордон з Росією не є кордоном дружби, а є найбільш небезпечними кордоном. Також ми укріпимо узбережжя Азовського моря,

– наголосив Порошенко.

Разом з тим, президент переконує, що "нормальне життя" українців не зазнає змін через введення воєнного стану у країні.

"Ми не маємо рушити будь-яке нормальне життя нормального українця – ми не будемо ні обмежувати конституційні права, ні робити мобілізацію, ні робити ніяких конфіскацій, ніяких заборон, ніяких відтермінувань виборів", – запевняє гарант.

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



27 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі агресії Росії проти України буде оголошена часткова мобілізація резерву першої черги.

Що сталось в Азовському морі і які матиме наслідки: дивіться відео



Що передбачає воєнний стан: інфографіка