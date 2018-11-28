Порошенко рассказал, где Украина должна держать оружие наготове в первую очередь

Украина должна быть готова к военному нападению России на побережье Азовского моря в районе Донецкой и Запорожской областей.

Об этом он заявил во время визита в Черниговской области.

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"В первую очередь, мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей – на побережье Азовского моря. Потому что агрессор хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на Востоке Украины. Но мы имеем сильную армию, сплоченную нацию, и мы это не позволим сделать!"– отметил гарант.

Где введено военное положение: карта

Он сообщил, что с началом действия военного положения Украина начнет укреплять границы с Россией. А в случае полномасштабной наземной агрессии будет задействовано все – от мобилизации до работы штабов территориальной обороны.

Будут выдвинуты боевые бригады вдоль границы. Мы укрепим границы. Потому что граница с Россией не является границей дружбы, а есть наиболее опасным рубежом. Также мы укрепим побережье Азовского моря,

– подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем, президент убеждает, что "нормальная жизнь" украинцев не претерпит изменений из-за введения военного положения в стране.

"Мы не должны трогать любую нормальную жизнь нормального украинца – мы не будем ни ограничивать конституционные права, ни делать мобилизацию, ни делать никаких конфискаций, никаких запретов, никаких отсрочек выборов", – уверяет гарант.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

27 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии России против Украины булет объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

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Что предусматривает военное положение: инфографика

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ