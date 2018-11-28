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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Порошенко рассказал, где Украина должна держать оружие наготове в первую очередь

      573 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Украина должна быть готова к военному нападению России на побережье Азовского моря в районе Донецкой и Запорожской областей.

      Об этом он заявил во время визита в Черниговской области.

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      "В первую очередь, мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей – на побережье Азовского моря. Потому что агрессор хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на Востоке Украины. Но мы имеем сильную армию, сплоченную нацию, и мы это не позволим сделать!"– отметил гарант.

      Где введено военное положение: карта

      Он сообщил, что с началом действия военного положения Украина начнет укреплять границы с Россией. А в случае полномасштабной наземной агрессии будет задействовано все – от мобилизации до работы штабов территориальной обороны.

      Будут выдвинуты боевые бригады вдоль границы. Мы укрепим границы. Потому что граница с Россией не является границей дружбы, а есть наиболее опасным рубежом. Также мы укрепим побережье Азовского моря,
      – подчеркнул Порошенко.

      Вместе с тем, президент убеждает, что "нормальная жизнь" украинцев не претерпит изменений из-за введения военного положения в стране.

      "Мы не должны трогать любую нормальную жизнь нормального украинца – мы не будем ни ограничивать конституционные права, ни делать мобилизацию, ни делать никаких конфискаций, никаких запретов, никаких отсрочек выборов", – уверяет гарант.

      Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      27 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии России против Украины булет объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

      Что произошло в Азовском море и какие будет иметь последствия: смотрите видео

      Что предусматривает военное положение: инфографика

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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