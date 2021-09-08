Посланець США щодо "Північного потоку-2" приїде в Україну
Джерело:24 канал
В Україну приїде старший радник з енергетичної безпеки держсекретаря США Амос Хохштайн. Влада обговорить з ним проблеми, які виникають через газопровід "Північний потік-2".
Про це розповіла радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в ефірі одного з українських телеканалів. За її словами, після завершення будівництва газопроводу Німеччина повинна його сертифікувати.
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Водночас Єврокомісія має підтвердити цю сертифікацію. Однак вже зараз видно, що Росія планує запустити "Північний потік-2", не дочекавшись необхідних рішень.
Наприкінці цього тижня ми продовжимо говорити про це в Києві, куди приїде Амос Хохштайн, робота якого спрямована на гарантування енергетичної безпеки в Європі,
– заявила Зеркаль.
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"Північний потік-2": останні новини
- Німецький суд наприкінці серпня ухвалив рішення, що "Північний потік-2" повинен стати незалежним від "Газпрому".
- США гарантують введення санкцій проти "Північного потоку-2", якщо він створюватиме загрозу для України.
- У Кремлі "категорично не погоджуються" з позицією США та України щодо газопроводу. Російська влада вважає, що він нібито не становить загрози.
- Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про готовність США зупинити "Північний потік-2", якщо Росія використовуватиме його як політичну зброю. Він переконаний, що Україна тут у переможному становищі.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що після запуску "Північного потоку-2" Україну мають прийняти до НАТО.