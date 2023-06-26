Частина боротьби всередині системи, – Байден вперше публічно прокоментував заколот Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин підбурював окупантів до збройного повстання проти Кремля. Президент Джозеф Байден заявив, що США та їхні західні союзники не мають нічого спільного з цими подіями.

У своїх перших публічних коментарях після заколоту вагнерівців Байден також сказав, що доручив команді національної безпеки:

уважно стежити за розвитком подій в Росії та доповідати йому "щогодини",

підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

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Байден вперше публічно прокоментував бунт Пригожина

Байден повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб "переконатися, що усі перебувають на одній сторінці".

"Надзвичайно важливо, щоб наша відповідь була скоординованою та узгодженою в тому, що ми маємо передбачити", – зауважив президент США.

За його словами, усі сторони погодилися з тим, що "слід переконатися, що Путін не матиме жодного приводу звинуватити в цьому Захід або НАТО".

Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого відношення. Це була частина боротьби всередині російської системи,

– заявив Байден.

Він додав, що мав тривалу розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і домовився залишатися з ним на зв'язку.

"Я сказав, що незалежно від того, що сталося в Росії – дозвольте мені сказати це ще раз – незалежно від того, що сталося в Росії, ми, Сполучені Штати, продовжуватимемо підтримувати оборону України та її суверенітет і територіальну цілісність", – підсумував Байден.

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