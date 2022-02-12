Кстати, по информации Bloomberg Си Цзиньпин попросил Путина не начинать новую войну во время Олимпиады, как это было в 2008 году в Грузии. Чтобы не портить ему праздник и рейтинг.

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Прогнозы на тему войны

Кремль, конечно, опроверг информацию об этой просьбе. Также неоднократно опроверг информацию о будущем вторжении в Украину.

Он много чего опровергал на своём веку. Ситуация с прогнозами на тему полномасштабной войны между Россией и Украиной – а значит, между Россией и Европой с НАТО – довольно тупиковая.

США говорит "смотрите, русские ведут войска к вашим границам" и настаивают на эвакуации своих граждан из Украины. Кремль говорит "нет, это вы ведёте солдат НАТО к нашим границам, а Украину заставляете напасть на нас". Именно так Кремль захватил Крым и часть Донбасса.

Ничем хорошим такие заявления закончиться не могут. Главы России и США – несмотря на блатную лексику Путина – всё-таки не пацаны в подворотне, и за их словами обычно стоят сотни и тысячи жизней, а также миллионы и миллионы долларов.

До конца Олимпиады осталось чуть больше недели. Прямо скажем, если наступление всё-таки будет, это отсрочка небольшая. Но пока обстановка немного разрядилась, и старики изволили шутить. Предупреждаю сразу – юмора здорового человека тут вы не услышите.

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Отвратительные шутки Путина

Владимир Путин снисходительно предложил убежище пятому президенту Украины Петру Порошенко. Кроме того, на слова Владимира Зеленского, что ему не нравится ни один пункт из минских договоренностей, ответил таким циничным заявлением: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".



Путин разбрасывается циничными заявлениями об Украине / Фото Getty Images

Ну, что может быть отвратительнее и откровеннее такой формулировки? Думаю, уже все погуглили первоисточник этой так называемой шутки. Это слова о насильнике, которым и является Владимир Путин для Украины.

Более того, сама по себе такая шутка недопустима в современной публичной политике. Это примерно, как заявить в присутствие Ангелы Меркель, что место женщины на кухне. Но Путину, кажется, можно. Неужели ядерная кнопка даёт право быть "шариковым" на международной арене?

Понимает ли сам Путин, что из борца за справедливость, который угрожал "мочить в сортире" террористов, он, наделённый неограниченной властью и полностью лишённый критики, сам постепенно превратился в тех, с кем хотел расправиться? Или так было задумано? Или он и был таким всегда, просто нас это не касалось?

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский как-то излишне скромно отреагировал на это заявление. Владимир Александрович, Вы разве не знаете, что насиловать женщин нельзя? Как нельзя оккупировать соседние страны и аннексировать их территорию.



Зеленский очень мягко отреагировал на заявления Путина / Фото Офис Президента

За это, как минимум, суд и приговор и никакого терпения. Украина не безоружная жертва. Украина, как вы выразились, терпит лишь потому, что освободить Крым и Донбасс военным путём сейчас будет стоить слишком дорого. Дорого в человеческих жизнях прежде всего.

Особенно когда Россия основательно приготовилась и только и ждёт, что Украина моргнёт. Не надо путать ожидание возможности с терпением. Действия России ясны и понятны всему миру.

Однако все силы так называемой российской дипломатии и информационные войска брошены на создание образа великой праведной страны, на которую все хотят напасть. Тогда как реальная политика Кремля – это как раз и есть насилие и смерть.

Цель Макрона

Сложно сказать, о чём 5 часов говорили Эммануэль Макрон и Владимир Путин, но последний счастливым не выглядит. Или ему просто уже очень хочется воевать?

Каков реальный итог переговоров и увенчалась ли успехом так называемая миротворческая миссии президента Франции – никто доподлинно не знает. Понятно, что Макрон зарабатывает очки для себя в предвыборной гонке во Франции. Между прочим, тема российской агрессии там довольно популярна.



Никто не знает реальный итог переговоров Макрона и Путина / Фото с сайта президента России

Переговоры с Путиным позволяют нынешнему президенту Франции претендовать на политическое лидерство во всей Европе. Ещё недавно неоспоримым авторитетом и номером один была Ангела Меркель, а теперь это место вакантно.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, пришедший к власти как раз на фоне запуска "Северного потока-2" и некоторого охлаждения отношений с Украиной, пока ещё не достиг нужного политического веса. Как раз сейчас наступило время гонцов – представители сильнейших стран летают между Москвой и Киевом в попытках понять, как можно унять первую страну и помочь второй.

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Не секрет, что Россия для обычных европейцев это что-то между "очень страшно" и "бесподобно". А Путин – это последний настоящий холодный царь современности, человек в костюме за несколько тысяч евро, но без мобильного телефона.

Так что поездка в Москву часто воспринимается как поход в клетку к медведю. Красиво и полезно для рейтинга. Это, конечно, помимо экономической выгоды и реальной пользы для безопасности Европы.

Почему украинская тема так важна для политиков Евросоюза? Всё просто: Украина последний рубеж перед Европой, Украина – подушка безопасности, которая защищает Европу от путинских автоматов и танков.

Утраченная Беларусь

Беларусь уже потеряна безвозвратно – по крайней мере, пока у власти Александр Лукашенко. Кстати, он тоже шутил на этой неделе. Как видите, дал очередное интервью самому крупному "мудозвону" российского эфира.

Вот чем отличается фээсбэшник от колхозника. Первый всегда недоговорит какую-нибудь гадость, которую придумал, а второй опозорится больше, чем надо. Лукашенко ничего не остаётся, как ежедневно подтверждать свою верность Путину.



Лукашенко превратился в нелегитимного тирана / Фото Getty Images

Это пример и урок для всех политиков на постсоветском пространстве. Желание неограниченной власти в отсутствие экспорта нефти и газа толкает на сделку с дьяволом, на репрессии собственного народа, на государственный терроризм.

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Вот уже из консервативного председателя колхоза Александр Лукашенко превратился в нелегитимного тирана. В то же время Беларусь – если не в новый дотационный регион России, то в полностью подконтрольную Кремлю территорию.

Тут, конечно, можно поаплодировать Владимиру Путину. Он чётко знал болевые точки Лукашенко – точнее, одну точку – власть.

Не надо ни дворцов в Геленджике, ни многопалубной яхты, ни амфоры со дна моря – только власть интересует Александра Григорьевича. И только власть, признанную Путиным и белорусскими силовиками, он и получил. Всё будущее Лукашенко ограничено тенью от кресла, в котором он сидит.

Что ждёт Беларусь после? Во многом это зависит о того, кто уйдёт раньше – в прямом смысле, они с Путиным почти одногодки. Лукашенко 67, а Путину 69. Конечно, этот вопрос беспокоит и Евросоюз.



Судьба Беларуси зависит от того, кто из тиранов умрет первым / Фото Getty Images

Но пока на повестке дня то, что территория Беларуси практически бесплатный полигон для российской армии, куда в любой момент могут прийти войска, а белорусская граница – не только с Европой, но и с Украиной – может послужить воротами и для беженцев и террористов.

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Международная поддержка Украины

Вернёмся к Эммануэлю Макрону, который из Москвы полетел в Киев и не с пустыми руками. Франция пообещала предоставить существенную материальную и военную помощь Украине. То есть, поговорив с Путиным, президент Франции приехал к нашему президенту Зеленскому и вооружил его.



Макрон пообещал поддержать Украину / Фото Офис Президента

Да, это именно так. Надо не только слушать слова и шутки, которые произносят на пресс-конференциях, но и смотреть на дела. А они такие: Европа (по крайней мере, большинство стран), Великобритания и США сообща помогают Украине вооружением и деньгами, а также всячески поддерживают нас дипломатически и гуманитарно.

Кто поддерживает Россию

Россию однозначно поддерживает Китай. По крайней мере публично – словами. Ну, оккупировать часть Китая Путину не светит, тут скорее наоборот. Так что снисходительная дружба Пекина вполне объяснима.

Давайте ещё раз по порядку. Владимир Путин провёл переговоры с Си Цзиньпином, где он заверил его в своей поддержке по вопросу Тайваня, а именно – никакой независимости Тайваня от Китая Путин не признаёт.

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Китайский лидер в свою очередь, конечно же, высказался в поддержку ультиматума Путина в адрес НАТО и США. Все мы знаем, что у Китая непростые отношения с Америкой. В том числе из-за вопроса экспорта газа. Это борьба за рынок.

Война и торговля

США не просто так угрожают "Сверенному потоку-2". В случае открытого военного вторжения России в Украину, газопровод будет перекрыт, а американцы получат новый рынок сбыта.

Эта цитата Джозефа Байдена была взята с пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, который пока не знает, как ему реагировать на весь этот военно-газовый переполох. Он оказался меж двух огней: Россия, с которой нельзя ссориться, и США, которых нельзя игнорировать.



Шольц оказался меж двух огней / Фото Getty Images

Как же торговля, спросите вы? Как ни странно, в современном мире, торговля и политика идут как-то параллельно. Война, не говоря уже о политических разногласиях попроще, это ещё не повод отказываться от торговли.

Парадоксально, но факт. Торговый оборот Китая с США гораздо-гораздо больше, чем с Россией. Несмотря на отсутствие видимой дружбы и некоторую идеологическую неприязнь.

Торговый оборот России с Евросоюзом горазд-гораздо больше, чем с Китаем. Несмотря на видимую антиевропейскую риторику Москвы и европейские санкции в отношении России.

Наконец, Украина. Да, несмотря на войну, которая идёт уже 8 лет, Украина и Россия являются очень активными торговыми партнёрами. Увы, но факт, экономическое взаимодействие между странами отнюдь не иссякло.

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Это может нравиться или нет, но деньги и политика не всегда идут рядом. Отчасти поэтому Европе будет сложно отказаться от "СП-2" в случае вторжения России в Украину. Впрочем, возможно, перекрытый газопровод – не самое страшное. Реальная война сулит проблемы посерьёзнее.

Угроза существованию ЕС

Не только НАТО и США встанут перед выбором, как сдержать Россию и от военного захвата территорий Восточной Европы, но и сами европейские страны должны будут решить, на чьей они стороне. Готовы ли они снова видеть танки с востока.

И вообще, существование самого Европейского Союза будет под угрозой в случае такой войны. Не только экономически.

Глава британского МИДа Лиз Трасс с английской прямотой объяснила министру Сергею Лаврову, что будет дальше. Она заявила, что украинцы будут бороться, поэтому конфликт затянется. В то же время, заверила, что союзники ведут серьезные санкции против России.

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Большой комплимент от России

Ну и напоследок. Не может российская пропаганда ни дня обойтись без Украины. Лавров цинично сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа вести переговоры с боевиками.

Я считаю, когда вас ругает сам глава российского МИДа – это большой комплимент. Российские политики поливают грязью только тех, кто чего-то стоит и гнёт свою линию.



Лавров отметился циничным заявлением / Фото Getty Images

Ну а мы, к счастью этому за 8 лет войны научились. В том числе и на информационном фронте. А что касается какого-то прогресса в минских договорённостях, то к сожалению, пока они интерпретируются Кремлем в недопустимой для Украины форме, поэтому будем стоять на своём.

Я же говорил: не надо путать ожидание и терпение. Не надо путать воинов и "терпил", борьбу и жертвенность, дипломатию и шантаж.