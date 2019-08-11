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      Прапори України помітили на акціях протесту у Москві: це могла бути провокація – фото, відео

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      Прапори України з'явилися на протестному мітингу в Москві: усі деталі
      Прапори України з'явилися на протестному мітингу в Москві: усі деталі / Фото з відкритих джерел

      Напередодні під час акції протесту у Москві, причиною яких стала відмова в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори до Мосміськдуми, помітили прапори України. Однак, згодом стало відомим, що таким чином недоброзичливці могли скомпрометувати організаторів заходу.

      Відео та фото з українським прапором миттєво поширилися мережею та набули неабиякого розголосу. Зокрема, на деяких кадрах видно, як молодий чоловік піднімає прапор України, але у цей час до нього підходить агресивно налаштований молодик і намагався вирвати стяг, однак протестувальники не дають йому це зробити.

      Цікаво! Ганьба! – журналіста "Росії 1" принизили на акції протесту в Москві

      Чоловік підняв прапор України на мітингу в Москві та на нього накинувся молодик: дивіться відео 

      Крім того, за даними видання News.ru, інші учасники заходу назвали якогось чоловіка з українським прапор "провокатором" і зажадали, аби той прибрав стяг. Натомість чоловік відповів, що пишається своєю країною і Майданом. Чи це той самий чоловік, про якого ми писали вище, інформації немає. Щодо самого інциденту, цілком імовірно, що таким чином провокатори намагалися перетворити мітинг на масову бійку.

      Прапор України, Москва, мітинги, протести, вибори, Мосмісьдума
      Прапор України на протестному мітингу в Москві 

      Депутат муніципального округу Ізмайлово Надія Загордан також повідомила, що бачила людей з українськими та грузинськими прапорами. Коли ж вона підійшла ближче, виявилося, що це "друзі з Середньої Азії", які працюють у Москві здебільшого комунальниками.

      "Чиї прапори несуть не знають, але їм сказали їх взяти та понести. Запропонували мені зателефонувати тим, хто їм наказав прапори нести, але замість телефону вирішили з прапорами втекти", – розповіла політикиня.

      Знаете откуда берутся картинки для телевизора и для каналов типа "русский мир" о том, что на митинги привозят приезжих, о том, что митинги проплачены США, о том, что у нас в Москве "оранжевая проказа" и госдеп расхаживает по улицам? Я вот сегодня имела удовольствие лицезреть, как создаются подобные картинки. Недалеко от меня вдруг появились грузинские и украинские флаги. Конечно, подошла интересоваться, что за люди с флагами. А там... наши друзья из средней азии, что обычно работают в Жилищниках. Чьи флаги несут не знают, но им сказали их взять и понести. Предложили мне позвонить тем, кто им приказал флаги нести, но вместо телефона решили с флагами убежать. Я жду какого-нибудь Киселева и эту картинку, где москвичи выходят с украинскими флагами и рассказа о том, как нам заплатили... А Навальный поджег Сибирь, люди на акциях протеста избивают себя сами и рисуют себе раны и т.п.

      Posted by Nadezhda Zagordan on Saturday, 10 August 2019

      До речі, на активістку у Росії можуть відкрити справу, бо вважає правоохоронців безсовісними

      Що відомо про протести 10 серпня у Москві

      Організувала його російська опозиція. Він уже є четвертим за ліком. Попередні відбувалися:

      12 липня (взяли участь понад 12 тисяч людей, затримано 38 осіб),

      27 липня (від 5 до 10 тисяч учасників, понад 1 тисяча затриманих, плюс подальші обшуки в опозиції),

      3 серпня (протестувальників нарахували приблизно 22 тисячі, затримано близько 1 тисячі осіб).

      Щодо останніх протестів, то в них взяли участь щонайменше 60 тисяч осіб. Російські ЗМІ кажуть, що це наймасштабніша протестна акція з 2012 року. За даними правозахисників, за її підсумками силовики затримали щонайменше 256 осіб, натомість у поліції оприлюднили набагато меншу цифру – 136 осіб.

      Причиною усіх цих простестів стало те, що ЦВК відмовила деяким опозиційним кандидатам у реєстрації на виборах до міської думи Москви, хоча ті зібрали необхідну кількість підписів. У Центрвиборчкомі це пояснюють браком у підписних листах – вони начебто знаходили неточності в заповненні та помилки у паспортних даних.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Мітинги в Росії Україна – Росія Протести Протести в Москві
      Джерело: 24 канал
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