Прапори України помітили на акціях протесту у Москві: це могла бути провокація – фото, відео

Напередодні під час акції протесту у Москві, причиною яких стала відмова в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори до Мосміськдуми, помітили прапори України. Однак, згодом стало відомим, що таким чином недоброзичливці могли скомпрометувати організаторів заходу.

Відео та фото з українським прапором миттєво поширилися мережею та набули неабиякого розголосу. Зокрема, на деяких кадрах видно, як молодий чоловік піднімає прапор України, але у цей час до нього підходить агресивно налаштований молодик і намагався вирвати стяг, однак протестувальники не дають йому це зробити.

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Чоловік підняв прапор України на мітингу в Москві та на нього накинувся молодик: дивіться відео

Крім того, за даними видання News.ru, інші учасники заходу назвали якогось чоловіка з українським прапор "провокатором" і зажадали, аби той прибрав стяг. Натомість чоловік відповів, що пишається своєю країною і Майданом. Чи це той самий чоловік, про якого ми писали вище, інформації немає. Щодо самого інциденту, цілком імовірно, що таким чином провокатори намагалися перетворити мітинг на масову бійку.



Прапор України на протестному мітингу в Москві

Депутат муніципального округу Ізмайлово Надія Загордан також повідомила, що бачила людей з українськими та грузинськими прапорами. Коли ж вона підійшла ближче, виявилося, що це "друзі з Середньої Азії", які працюють у Москві здебільшого комунальниками.

"Чиї прапори несуть не знають, але їм сказали їх взяти та понести. Запропонували мені зателефонувати тим, хто їм наказав прапори нести, але замість телефону вирішили з прапорами втекти", – розповіла політикиня.

Знаете откуда берутся картинки для телевизора и для каналов типа "русский мир" о том, что на митинги привозят приезжих, о том, что митинги проплачены США, о том, что у нас в Москве "оранжевая проказа" и госдеп расхаживает по улицам? Я вот сегодня имела удовольствие лицезреть, как создаются подобные картинки. Недалеко от меня вдруг появились грузинские и украинские флаги. Конечно, подошла интересоваться, что за люди с флагами. А там... наши друзья из средней азии, что обычно работают в Жилищниках. Чьи флаги несут не знают, но им сказали их взять и понести. Предложили мне позвонить тем, кто им приказал флаги нести, но вместо телефона решили с флагами убежать. Я жду какого-нибудь Киселева и эту картинку, где москвичи выходят с украинскими флагами и рассказа о том, как нам заплатили... А Навальный поджег Сибирь, люди на акциях протеста избивают себя сами и рисуют себе раны и т.п. Posted by Nadezhda Zagordan on Saturday, 10 August 2019

До речі, на активістку у Росії можуть відкрити справу, бо вважає правоохоронців безсовісними

Що відомо про протести 10 серпня у Москві

Організувала його російська опозиція. Він уже є четвертим за ліком. Попередні відбувалися:

– 12 липня (взяли участь понад 12 тисяч людей, затримано 38 осіб),

– 27 липня (від 5 до 10 тисяч учасників, понад 1 тисяча затриманих, плюс подальші обшуки в опозиції),

– 3 серпня (протестувальників нарахували приблизно 22 тисячі, затримано близько 1 тисячі осіб).

Щодо останніх протестів, то в них взяли участь щонайменше 60 тисяч осіб. Російські ЗМІ кажуть, що це наймасштабніша протестна акція з 2012 року. За даними правозахисників, за її підсумками силовики затримали щонайменше 256 осіб, натомість у поліції оприлюднили набагато меншу цифру – 136 осіб.

Причиною усіх цих простестів стало те, що ЦВК відмовила деяким опозиційним кандидатам у реєстрації на виборах до міської думи Москви, хоча ті зібрали необхідну кількість підписів. У Центрвиборчкомі це пояснюють браком у підписних листах – вони начебто знаходили неточності в заповненні та помилки у паспортних даних.