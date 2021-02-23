Державну програму "Велике будівництво", що довела ефективність в автодорожньому будівництві, необхідно поширити на галузь залізничного транспортного машинобудування.

Так вважає голова наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько.

Ми знаємо, що програма "Велике будівництво", яку здійснює "Укравтодор", дала дуже серйозний результат, додаткове зростання близько 1,5% ВВП на рік. У залізничників є можливості набагато ширші. Якби подібна програма була запущена для підприємств з/д транспорту, то країна отримала б зростання ВВП на 2,5–3,5%,

– сказав він, виступаючи на інвестфорумі "Україна 30. Інфраструктура" в Києві у вівторок.

З урахуванням ефекту в суміжних галузях показник додаткового економічного приросту може збільшитися у 2 рази, підкреслив Приходько. Він також уточнив, що в рамках програми необхідно передбачити щорічну закупівлю держкомпанією ПАТ "Укрзалізниця" 12–15 тис. вантажних вагонів.

За даними голови наглядової ради КВБЗ, зараз зношеність парку вантажних вагонів УЗ становить 92–98%, заміні підлягають 73 тис. вагонів. Це дозволить отримати додатково 31 млрд грн до держбюджету та забезпечить 15 тис. робочих місць у вагонобудуванні та ще 30 тис. робочих місць в суміжних галузях.

"Додатковий ефект від використання інноваційних вагонів з навантаженням 25 т на вісь дасть 0,8–1,0 млрд грн на рік. Також ми зможемо зберегти міжнародні (залізничні) перевезення, які зараз втрачаємо", – підкреслив Володимир Приходько.

За його словами, одним з першочергових заходів для реалізації цієї програми має стати прийняття Кабінетом міністрів постанови про обов'язкову локалізацію при держзакупівлях машинобудівної продукції.

Постанова має діяти до моменту вступу в силу законопроєкту №3739 про локалізацію в машинобудуванні, який в даний час знаходиться на розгляді у Верховній Раді, пояснив глава наглядової ради КВБЗ. Він також підкреслив, що оновлення вагонного парку УЗ – самоокупним проєкт.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону №3739 "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" для створення передумов сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" в липні поточного року. Зараз документ готується до остаточного ухвалення в другому читанні.