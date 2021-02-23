Приходько запропонував провести "Велике будівництво" в залізничному машинобудуванні
Державну програму "Велике будівництво", що довела ефективність в автодорожньому будівництві, необхідно поширити на галузь залізничного транспортного машинобудування.
Джерело:uaprom.info
Так вважає голова наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько.
Ми знаємо, що програма "Велике будівництво", яку здійснює "Укравтодор", дала дуже серйозний результат, додаткове зростання близько 1,5% ВВП на рік. У залізничників є можливості набагато ширші. Якби подібна програма була запущена для підприємств з/д транспорту, то країна отримала б зростання ВВП на 2,5–3,5%,
– сказав він, виступаючи на інвестфорумі "Україна 30. Інфраструктура" в Києві у вівторок.
З урахуванням ефекту в суміжних галузях показник додаткового економічного приросту може збільшитися у 2 рази, підкреслив Приходько. Він також уточнив, що в рамках програми необхідно передбачити щорічну закупівлю держкомпанією ПАТ "Укрзалізниця" 12–15 тис. вантажних вагонів.
За даними голови наглядової ради КВБЗ, зараз зношеність парку вантажних вагонів УЗ становить 92–98%, заміні підлягають 73 тис. вагонів. Це дозволить отримати додатково 31 млрд грн до держбюджету та забезпечить 15 тис. робочих місць у вагонобудуванні та ще 30 тис. робочих місць в суміжних галузях.
"Додатковий ефект від використання інноваційних вагонів з навантаженням 25 т на вісь дасть 0,8–1,0 млрд грн на рік. Також ми зможемо зберегти міжнародні (залізничні) перевезення, які зараз втрачаємо", – підкреслив Володимир Приходько.
За його словами, одним з першочергових заходів для реалізації цієї програми має стати прийняття Кабінетом міністрів постанови про обов'язкову локалізацію при держзакупівлях машинобудівної продукції.
Постанова має діяти до моменту вступу в силу законопроєкту №3739 про локалізацію в машинобудуванні, який в даний час знаходиться на розгляді у Верховній Раді, пояснив глава наглядової ради КВБЗ. Він також підкреслив, що оновлення вагонного парку УЗ – самоокупним проєкт.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт закону №3739 "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" для створення передумов сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" в липні поточного року. Зараз документ готується до остаточного ухвалення в другому читанні.
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