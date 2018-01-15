Принц і злидарі: чому Ахметов продовжує багатіти?

Українські урядовці стверджують, що добробут населення росте та зміцнюється.

Наприклад, віце-прем'єр Павло Розенко обіцяє, що середня зарплата в Україні сягне цьогоріч 10 тисяч гривень. Враховуючи, що один із підлеглих Розенка – міністр соцполітики Андрій Рева – задекларував щорічну зарплату у 711 289 гривень (тобто майже 60 тисяч гривень на місяць), Розенко має рацію. Бо якщо скласти всі доходи чиновників Кабміну, додати до них реальні прибутки середньостатистичних громадян та розділити отриману суму порівно на всіх, вийде приблизно по 10 тисяч "на брата".

А якщо не хитрувати з цифрами, доведеться визнати, що Україна таки залишається найбіднішою країною Європи. І те, що ми лідируємо в антирейтингу Світового банку зі своїм 38-відсотковим падінням ВВП за роки незалежності, є тому підтвердженням. А тому ті, кому вдається за нинішніх часів суттєво примножити свої статки, трапляються вкрай рідко. Але все ж трапляються. Один українець потрапив навіть до всесвітнього рейтингу багатіїв за версією агенції Блумберг. І не просто потрапив, а навіть покращив минулорічний результат. Виявляється, що й у країні, яка воює та злидарює, можна мати такі статки, які відкриють двері до золотого клубу доларових мільярдерів.

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Єдиний із 42 мільйонів

Отже, про кого йде мова? Як не складно здогадатися, про найвідомішого в Україні олігарха та про найзаможнішу людину в нашій державі – Ріната Ахметова. Згідно із даними Bloomberg Billionaires Index, зі своїми статками Ахметов посідає 386-ту сходинку із 500 можливих. Минулоріч донецький багатій був на 439-й позиції, тобто значно зміцнив свій фінансовій потенціал за минулі 12 місяців. Нині його дохід Блумберг оцінює у 5,05 мільярда доларів.

Найбагатша людина України володіє System Capital Management, найбільшим промисловим конгломератом країни. Компанія отримала дохід в розмірі 11,4 мільярда доларів у 2016 році і має інвестиції в металургії, видобутку та енергетиці,

– коментує Блумберг.

Інших українців у рейтингу немає, а тому Рінат Леонідович може пишатися своїм виключним становищем. Хоча він зі своїми 5 мільярдами – всього лише хлопчисько поруч із тими фінансовими "монстрами", які склали першу п'ятірку.



Рінат Ахметов. Цього року він єдиний з українських товстосумів, хто потрапив до топ-500 найбагатших людей світу

А в ній – на першому місці – засновник компанії Amazon.com Джефф Безос. За підрахунками Блумберга, Безос із його 110 млрд (станом на 13 січня) є найбагатшою людиною на планеті. У лідери він вирвався ще 28 жовтня – тоді за добу статки Безоса збільшилися більше ніж на 10 мільярдів після того, як акції Amazon зросли майже на 13%.

Друге місце посідає один із творців Microsoft Білл Гейтс, який сам тривалий час утримував пальму першості серед багатіїв. Але зараз Гейтс зі своїми 93,8 мільярдами має лише "срібло", тоді як "бронза" дістається інвестору Воррену Баффетту (дохід – 90,3 млрд). Номер чотири та номер п'ять, буває, міняються місцями протягом одного дня, і все ж попереду – колишній голова компанії Inditex Амансіо Ортега (76,2 млрд), а відразу за ним – власник Facebook Марк Цукерберг (74 млрд).

Та якщо зрозуміти, завдяки чому багатіють Безос, Гейтс чи Цукерберг, в принципі, не складно, а от осягнути секрет Ріната Ахметова – задача не з простих. Підприємства Ахметова, тобто наріжний камінь його бізнесу, лишилися на окупованих Росією територіях. Вже з однієї цієї причини український олігарх мав би відчути – як мінімум – певний дискомфорт у своїх кишенях. Але вони продовжують наповнюватися. В чому ж причина такої ситуації?

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"Роттердам плюс", Україна – мінус

Як вже не раз зазначалося, справжнім подарунком для Ріната Леонідовича стало застосування формули розрахунку за вугілля, відомої як "Роттердам+". Введення такого принципу обчислення (згідно із яким ціна палива відповідає його вартості у найбільшому європейському порту Роттердамі плюс видатки на його транспортування) щомісячно збагачує корпорацію Ахметова ДТЕК на мільйон гривень.

Ця формула, яка виникла у квітні 2016 року (звісно, не без благословення керівної верхівки України) дозволяє електростанціям, які працюють на вугіллі, закладати в тариф ціну енергоносія, значно вищу від реальної. А ключовим вигодонабувачем від "Роттердам+" є компанія ДТЕК, яка встановлює вищі ціни за електроенергію, що, у свою чергу, призводить до зростання цін на неї для кінцевих споживачів. Адже насправді ДТЕК використовує власне вугілля, собівартість видобутку якого істотно нижча, ніж ціна енергоносія за роттердамською формулою. Маржа, що утворюється при цьому, дає можливість структурі Ахметова збільшити доходи як мінімум на 20%.



Компанія ДТЕК використовує для вироблення електроенергії власне вугілля, але платять за це вугілля, як за імпортний паритет

За цей подарунок ДТЕК може дякувати державі в особі Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). В цій комісії, яка й ввела формулу "Роттердам+", головує близький до президента Порошенка Дмитро Вовк, чим, власне, й пояснюється особлива прихильність НКРЕКП до сумновідомої формули та тих осіб, які отримують від неї очевидний зиск. Безперечно, що між владою та Ахметовим існують певного роду домовленості, хоча відкрито їх ніхто не визнає.

Як пише журналістка Христина Бердинських, "ситуація з цією формулою одночасно і комічна, і драматична. З одного боку, відкрито її захищати чиновники не хочуть. Навпаки, навіть оточення президента долучається до критики і підозр у корупції. Генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у парламенті у травні, прямо сказав, що ця формула несе "корупційну загрозу". Коли я влітку брала інтерв'ю у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, він взагалі перепитав, а що, ця формула досі працює? Тобто топ-політики удають, що або не знають, або не дуже схвалюють надприбутки Ахметова".

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Проте надприбутки ці ростуть, і Блумберг – тому свідок. А у держави накопичуються борги перед енергогенеруючими компаніями. І хоча Кабмін обіцяє "компенсувати енергетикам різницю між ціною вугілля за методикою "Роттердам+" та її реальною вартістю на світових ринках" самотужки, тобто без чергового збільшення тарифів, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності.

Комунальні тарифи цього року зростатимуть, зокрема, електроенергія подорожчає для промислових споживачів. А це, в принципі, означатиме те, що ціна продукції, яку виробляють підприємства, врахує цю "накрутку" і завдасть удару по гаманцях кінцевих споживачів.



Цього року комунальні тарифи продовжують зростати, що нівелює ту надбавку до зарплат та пенсій, якою так пишається український уряд

Іншими словами, ми й надалі кидатимемо свої кровно зароблені кошти в топку апетитів окремо взятого олігарха та тих осіб при владі, які здійснюють для нього протекцію. Зате ми можемо пишатися тим, що бодай один із нас потрапив до рейтингу доларових мільярдерів. І цьому щасливцю, до речі, ще є куди рости – попереду сотні сходинок, які треба здолати, наближаючись до лідерських позицій. Потрібно лише вчасно оплачувати все зростаючі й зростаючі тарифи…

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