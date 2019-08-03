На дне: в России уже более 20 миллионов нищих

С изрядным запозданием, но все же Росстат предоставил информацию о том, как россияне шагают в светлое будущее, сытой и беззаботной жизни, а именно статистику об уровне бедности в стране.

Конечно, удивительно, но государственная структура отчиталась, по сути, об антирекорде с 2006 года!

Так, согласно запоздалым данным Росстата на конец марта в России 14,3% населения, или 20,9 миллиона человек являются нищими, что на 500 тыс больше нежели было зафиксировано в I-м квартале 2018. То есть их доход не превышает 11 069 рублей.

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