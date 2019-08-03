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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Злой Одессит

      На дне: в России уже более 20 миллионов нищих

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      Армия нищих в России достигла показателей 2006 года
      Армия нищих в России достигла показателей 2006 года / Obzor.io

      С изрядным запозданием, но все же Росстат предоставил информацию о том, как россияне шагают в светлое будущее, сытой и беззаботной жизни, а именно статистику об уровне бедности в стране.

      Конечно, удивительно, но государственная структура отчиталась, по сути, об антирекорде с 2006 года!

      Так, согласно запоздалым данным Росстата на конец марта в России 14,3% населения, или 20,9 миллиона человек являются нищими, что на 500 тыс больше нежели было зафиксировано в I-м квартале 2018. То есть их доход не превышает 11 069 рублей.

      Гордимся: "Нафтогаз" против "Газпрома": Украина убедительно побеждает

      Что примечательно, негосударственные организации еще в 2017 году отчитывались о том, что в России армия нищих превысило 20 млн человек. Иными словами, то ли негосударственные агентства опередили события еще два с половиной года назад, то ли Росстат, официально заявив о катастрофическом положении с растущей армией нищих, на самом деле скрыл еще более катастрофическую ситуацию.

      Между тем, даже этот, запоздалый показатель, сопоставим с данными 2006 года, что говорит об отбросе населения РФ по благосостоянию на 13 лет назад.

      А потому, пока вся Россия ожидает обещаемого рывка, переносимого от года к году "вправо", показатели благосостояния населения, в неге благотворных санкций, продолжают постигать дно молочных рек, страны кисельных берегов.

      Хорошо встают с колен, чего уж!

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      blog_ava
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації
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