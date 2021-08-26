Труханов перед попередніми виборами обіцяв їм повернути назви проспект Маршала Жукова та вулиця 25 Чапаєвської дивізії. Проте частина депутатів міськради звернулися до суду, оскільки старі назви суперечать закону.

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Позивачами у цій справі були місцевий осередок партії "Європейська солідарність" та Український інститут національної пам'яті. Сторону позивачів представляла членкиня політичної партії Жанна Мадриченко.

У суду просили скасувати рішення скандального мера від 14 вересня 2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об'єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв". У клопотанні апелювали до закону України про засудження радянського і нацистського тоталітарних режимів.

26 травня вже пройшло підготовче засідання по цій справі. Після цього сторони мали ознайомитися з матеріалами справи та підготуватися до першого засідання 17 червня.

Коротко про це перейменування

Геннадій Труханов пообіцяв повернути декомунізованим вулицям назви в рамках своєї передвиборчої кампанії влітку 2020 року. Коли прийшла осінь, він таки розпорядився скликати відповідні громадські слухання.

Ідею перейменування схвалила історико-топонімічна комісія при міськраді, тому пройшли громадські слухання. Вони відбувалися у форматі онлайн-конференції 4 грудня 2020 року.

Згодом протягом двох місяців можна було пройти відповідне опитування на вебпорталі "Соціально активний громадянин". У його об'єктивності вже тоді були сумніви, оскільки в обговоренні взяли участь всього 713 жителів міста:

Ініціативу Труханова підтримали 463 людини.

Проти перейменування були 250 опитаних.

Слід зауважити, що тоді право голосу мали понад 700 тисяч одеситів.