LikiE – це новий портал здоров'я, на якому представлена ​​не лише детальна інформація про всі товари медичного призначення, а і є можливість бронювання за вигідними цінами.

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Портал LikiE доступний для українців з жовтня 2022 року: які його переваги

LikiE стартував в Україні у жовтні 2022 року. Після повномасштабного вторгнення в країну пошук ліків у багатьох областях став ускладненим, виникали проблеми з логістикою та комунікаціями. Тому й створили всеукраїнську онлайн-мережу, яка дає можливість кожному користувачеві знайти потрібний товар за лічені хвилини та у максимальній близькості від місця розташування.

Вже сьогодні серед партнерів LikiE – понад 5000 аптек на всій території України. У планах – до 2023 року збільшити це число до 8000 і не зупинятися на досягнутому, охопити всі аптеки країни та створити цілісний портал здоров'я.

У перспективі користувачі сайту зможуть:

отримати професійну консультацію лікаря;

оформити електронні рецепти на препарати;

вибрати найбільш вигідну ціну;

забронювати необхідні препарати.

Для чого потрібний LikiE і чому не можна просто сходити до аптеки

Ліків часто немає, а вартість може в рази відрізнятися від очікуваної. На порталі LikiE українці зможуть переглянути ціни в різних аптеках та вибрати оптимальну. Також сервіс підбере локації таким чином, щоби все необхідне можна було купити за раз, не витрачаючи час на поїздки по місту.

LikiE – це можливість зберегти найцінніші ресурси: час, здоров'я, гроші,

– кажуть його розробники.

Для зручності на сайті створено окремі категорії під кожен вид товарів: групи ліків, предмети медичного призначення, аксесуари, прилади та обладнання. Є функція пошуку сайту за назвою, певними параметрами, призначенням. Це значно спрощує пошук оптимальних цін та підбір аналогів.

Тому з LikiE не потрібно довго шукати препарати. Все зібрано на одному порталі, доповнено актуальною інформацією та доступно для бронювання. Ця функція гарантує, що обраний препарат буде в наявності і його не віддадуть іншому покупцю. Крім того, багато аптечних мереж пропонують хороші знижки за онлайн-бронювання, тож ліки будуть дешевшими, ніж при покупці офлайн в тому ж місці.

Ми створили сайт та під'єднали до нього партнерів, але не зупиняємось на цьому. Працюємо над тим, щоб перетворити портал на максимально зручний та практичний сервіс. У майбутньому він надаватиме різні фармакологічні послуги, включаючи інформування, допомогу у виборі та купівлі, – додають автори порталу LikiE.