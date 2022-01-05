Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Уже третій день у Казахстані вирують масштабні протести, через які президент Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд. Однак це не знизило градус напруги, а мітингувальники поки не збираюьться розходитися. Ми зібрали для вас найактуальнішу інформацію про те, що відбувається в Казахстані.

Ціна на газ – привід для протестів

У Казахстані на вулиці люди почали виходити ще 3 січня 2022 року. Зокрема у містах Актау та Жанаозен. Серед головних вимог було зниження вартості газу, яка зросла з настанням Нового року.

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У середині 2021 року газ для населення коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а в січні – 120 тенге (0,27 долара).

Протести 3 січня 2022 року в Актау: дивіться відео

Утім, як згодом стало зрозуміло, ціни на газ були лише формальною причиною для протестів. Адже їхнє зниження не заспокоїло, а навпаки посилило протестну хвилю.

Серед вимог протестувальників з'явилися зокрема й політичні. Це відставка уряду й зниження впливу на владу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Надзвичайний стан та комендантська година

У ніч на 4 січня правоохоронці затримали 20 активістів. Удень ця цифра зросла до 100 осіб. Найбільше затримань відбулося в місті Алмати.

Між силовиками та мітингувальниками відбулися перші сутички. Військові пішли в наступ та застосували проти протестувальників зброю. Зокрема в Нур-Султані в мітингувальників летіли гранати та сльозогінний газ.

Влада погодилася знизити вартість газу до 50 тенге, однак мітингувальників це не зупинило. Вони заявили, що зниження цін було лише однією з вимог, однак є ще й інші. Серед них – викорінення корупції, створення нових робочих міст та відставка уряду.

На тлі загострень протистояння в місті Алмати, в Мангістраунській та Алматинській областях президент ввів надзвичайний стан з 5 до 19 січня 2022 року. Крім того, з 23:00 до 7:00 запровадили коменданстьку годину з обмеженням пересування транспорту.

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Що передбачає надзвичайний стан та коменданстька година

Посилення охорони об'єктів стратегічного значення, об'єтів, які забезпечують життєдіяльність громадян та функціонування транспорту. Охорону громадського порядку;

Обмеження пересування громадян та транспорту. За потреби – перевірка документів, які засвідчують особу;

Обмеження на в'їзд і виїзд з Алмати;

Заборона проведення масових заходів (спортивних, культурних, тощо);

Заборона на продаж зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, отруйних речовин.

Особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту та алкоголю.

Тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних – ще й бойової та навчальної військової техніки, вибухових і радіоактивних речовин.

Також з 5 січня режим надзвичайного стану ввели і в столиці країни – в Нур-Султані. Він теж діятиме до 19 січня 2022 року.

У протестах винен уряд

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв назвав винних у "газових протестах". За словами політика, винним є уряд країни. Саме тому в ніч на 5 січня Токаєв відправив його у відставку.

На думку президента, кризову ситуацію в країні спричинили дії міністерства енергетики та компаній "Казмунайгаз" і "Казакгаз".

Через протести Касим-Жомарт Токаєв провів термінову нараду, де дав низку доручень, зокрема

Запровадити державне регулювання цін на бензин і дизель строком на 180 днів;

запровадити державне цінове регулювання щодо соціально-значущих продовольчих товарів. Рішення будуть схвалювати глави регіонів враховуючи ситуацію на місці;

приступити до розробки закону "про банкрутство фізичних осіб";

розглянути необхідність введення мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення строком на 180 днів;

розглянути субсидування орендної плати щодо вторинного житла для соціально вразливих верств населення;

створити громадський фонд "Народу Казахстану", що фінансуватиметься коштом приватних і державних джерел, для вирішення проблем охорони здоров'я та дітей.

Також президент додав, що правоохоронці затримали директора газопереробного заводу в Жанаозені за підозрою в незаконному підвищенні цін.

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що готовий обговорити можливість розпуску парламенту та проведення нових загальнонаціональних виборів у Казахстані.

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Нові вимоги мітингувальників

Навіть відставка уряду Казахстану не заспокоїла протестувальників. У Жанаозені мітингувальники висунули нові вимоги до влади. Щоправда, поки що їх не підтримали в інших містах. Ці вимоги виглядають так:

змінити режим влади;

провести народні вибори акима (міського голови);

повернути Конституцію 1993 року;

заборонити переслідування громадських активістів;

до влади в Казахстані має прийти людина, яка не має стосунку до владних кіл.

Ситуація в містах країни

Алмати

У найбільшому місті Казахстану відставка уряду та зниження ціни на газ ніяк не вплинули на настрої мітингувальників. Уранці 5 січня протести спалахнули з новою силою.

В Алмати, за даними ЗМІ, протестувальники захопили будівлю акимату (адміністрації). Крім того, у місті лунають вибухи – мітингувальники знищують автомобілі поліції.

Через сутички у місті не працює громадський транспорт. Люди не можуть дістатися на роботу. Також в Алмати проблеми з інтернетом. За даними місцевих телеграм-каналів, влада навмисно глушить зв'язок. І це нібито відбувається не лише в Алмати.

Протестувальники підпалили будівлі акимату та місцевої прокуратури. Така ж доля спіткала і стару президентську адміністрацію. Також відомо про сутички з силовиками. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у сутичках уже постраждали понад 500 людей, серед яких 130 жінок та літніх людей.

В аеропорті найбільшого міста країни вирішили не приймати літаки.

Актобе

Через протести в Казахстані Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від поїздок в цю країну.

У місті чути звуки пострілів та вибухів. Силовики для розгону мітингувальників використовують водомети, щоб ті не захопили акимат, як це трапилося в Алмати.

Атирау

В Атирау мітингувальники також намагаються штурмувати акимат. Проти них силовики застосовують світлошумові гранати.

У Казахстані відключили інтернет

За даними організації з кібербезпеки Netblocks, в обід 5 січня увесь Казахстан відключили від інтернету.



Доступ до інтернету в країні впав на 98% / Фото Netblocks

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