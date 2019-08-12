Протести в Москві і поїздка Путіна до Криму: яку мету переслідує президент РФ?

Протести в Москві більше схожі на марші лібералів. А Путін, який у цей час поїхав у Крим, показує Заходу, що в нього все під контролем. Не варто покладати на ці марші якісь сподівання.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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Політолог зауважує: якщо події останнього місяця в Москві ретранслювати на всю Росію, то це має слабкий відголосок. Навіть у Санкт-Петербурзі на вулицю вийшли близько 200 осіб. В інших містах – поодинокі пікети. Тому можна говорити, що є тенденції до поширення опозиційного руху, але не в цьому випадку.

На останню акцію вийшло до 60 тисяч людей. А населення Москви – понад десять мільйонів. У порівнянні з Києвом, це, як у нас вийшло 2-3 тисячі. І цього разу затримали не так багато учасників акції – близько двохсот. Путін, полетівши в цей час до Криму, показав, що все під контролем,

– наголосив Валерій Клочок.

Де перебував Путін під час протестів 11 серпня? Президент Росії Володимир Путін поїхав до окупованого Криму. У Севастополі очільник Кремля узяв участь у байк-шоу "Тінь Вавилона", яке організували посіпаки Кремля з клубу "Нічні вовки". Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що ця поїздка, як і усі попередні, які здійснили російські посадовці, – грубе порушення з боку російської сторони державного суверенітету та територіальної цілісності України.

На думку експерта, російські опозиціонери-ліберали – Ходорковський, Навальний – зацікавлені в підігріванні цього протестного процесу. Але, як надовго їм вистачить бензину? Зараз вони виплеснули емоції, і добре. Звичайно, зауважує Клочок, вікова категорія учасників мітингу свідчить, що формується молодіжний опозиційний ліберальний рух. Але винятково в Москві. Майданів, які б призвели до зміни влади, не буде.

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За його словами, не виключено, що це певна підготовка опозиції до парламентських виборів 2021 року. Можливо, ліберали зможуть собі відвоювати якийсь електорат. Хоча на виборах 2016 року "Єдина Росія" Путіна змела всі політичні сили. Тому найближчим часом система влади в Росії не зміниться. Основна маса росіян нормально себе почуває при цій владі.

Не треба покладати на російських лібералів вирішення наших українських проблем із Росією. З іншого боку, хоча б часткова зміна формату російської влади змінюватиме наші базові позиції в переговорах щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі,

– вважає Валерій Клочок.

Що відомо про протести у Москві?

• У Москві пройшли акції протесту за чесні вибори 14, 20, 27 липня, 3 і 11 серпня. 27 липня правоохоронці затримали 1127 осіб. 3 серпня російські опозиціонери та небайдужі жителі Москви вийшли на черговий протест. Цього разу затримали 1001 особу, серед них – 50 неповнолітніх. 11 серпня затримали понад 200 осіб.

• Чому росіяни протестують? Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи. Опозиціонери стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати. Проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин. Вибори відбудуться 8 вересня.