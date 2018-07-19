Процесор Kirin 710 стане на 75% швидшим за попередню модель

Компанія Huawei офіційно анонсувала вихід 700 серії мобільних чіпсетів та першого її представника – Kirin 710. Він зайняв нішу між моделями 600 серії, яка розрахована на пристрої середнього класу, і флагманської 900 лінійки.

Про це повідомляє Gizmochina.

Читайте також: Компанії ASRock та Gigabyte готуються до випуску 32-ядерного процесора від AMD

Kirin 710 – це перший чіп виробника, виконаний за 12-нм техпроцесом. Це означає, що він споживає менше енергії в порівнянні з тим же Kirin 659, який виготовляється за 16-нм технологією.

Центральний процесор Kirin 710 побудований з використанням чотирьох ядер Cortex-A73 з тактовою частотою 2,2 ГГц і чотирьох ядер Cortex-A53, що працюють на частоті 1,7 ГГц. За графіком відповідає відеоприскорювач ARM Mali-G5, який в 1,3 рази потужніше графічної підсистеми Kirin 659 і споживає менше енергії. У плані продуктивності Kirin 710 потужніше Kirin 659 на 75% в одноядерних тестах і на 68% – в багатоядерних.



Процесор Kirin 710 стане набагато продуктивнішим, ніж Kirin 659

Kirin 710 також оснастили модемом з підтримкою LTE Cat. 12 і Cat. 13, двох активних SIM-карт і VoLTE. Крім того, в новинці поліпшений процесор обробки зображень для кращої якості фото в умовах низької освітленості, функція розпізнавання сцен і розблокування за допомогою сканування обличчя.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.