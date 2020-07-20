Бійка зі стріляниною в Києві 19 липня сталася на проспекті Гонгадзе, 32. Причиною конфлікту, ймовірно, був колір шкіри: так заявили постраждалі – троє африканських студентів із Демократичної Республіки Конго.

Троє африканських студентів – які, до слова, спілкувалися зі свідками та поліцією українською – розповіли, що вийшли з аптеки та викликали таксі, аби їхати додому. Про це написали у телеграм-каналі "Київ Оперативний".

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Щойно автомобіль приїхав та студенти до нього сіли, раптово прибігли п'ятеро чоловіків, витягнули африканців та побили їх. Також вони розбили лобове скло автомобіля.



Нападники розбили лобове скло автомобіля таксі / Фото "Київ Оперативний"

Відомо навіть про стрілянину, але хто в кого стріляв – не зрозуміло. Поліція, однак, гільзи на місці інциденту виявила.



На місці нападу знайшли кілька стріляних гільз / Фото "Київ Оперативний"

І все це відбувалося під вигуки "с*ка, бл*дь, чорні, що ви тут шукаєте?"

Свідки викликали поліцію, а атакувальники втекли, зачувши сирени. Однак недалеко – правоохоронці знайшли їх у лісі та якраз у ту мить, коли вони обговорювали, як "покарали приїжджих".



Компанію ймовірних нападників знайшли у лісі правоохоронці / Фото "Київ Оперативний"

Свідки, фото та відео засвідчують, що підозрювані в нападі, найімовірніше, перебувають у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Конфлікт з африканцями пояснили тим, що ніколи раніше не бачили людей із таким кольором шкіри, а тому вирішили ближче з ними познайомитися.



Постраждалі – студенти з Демократичної Республіки Конго / Фото "Київ Оперативний"

У інциденті розбирається поліція, слідчі дії тривають.

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