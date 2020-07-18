У Чернівцях на вулиці Небесної Сотні 18 липня трапилася суперечка між двома чоловіками, яка згодом переросла в бійку. Як наслідок, одного з них знайшли з простреленою головою, а інший з місця інциденту втік.

Під час огляду тіла загиблого 58-річного місцевого мешканця виявили вогнепальне поранення в голову, повідомляє поліція Чернівецької області. До слова Убивство співробітника СБУ в Києві: відомі деталі нападу Усі наряди поліції зорієнтували на пошуки зловмисника. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію. Підозрюваного встановили й знайшли. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, що проживає на Буковині. Убивство чоловіка в центрі Чернівців: дивіться відео Затриманого чоловіка відвезли у відділок поліції, а правоохоронці тим часом проводили всі необхідні слідчі дії. Йому інкримінують умисне вбивство й незаконне поводження зі зброєю, що загрожує до 15 років за ґратами.

Убивство чоловіка в Чернівцях 18 липня / фото поліції