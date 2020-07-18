В Черновцах на улице Небесной Сотни 18 июля состоялся спор между двумя мужчинами, который впоследствии перерос в драку. Как следствие, одного из них нашли с простреленной головой, а другой с места инцидента скрылся.

При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя обнаружили огнестрельное ранение в голову, сообщает полиция Черновицкой области.

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Все наряды полиции сориентировали на поиски злоумышленника. В силу ввели специальную полицейскую операцию. Подозреваемого установили и нашли. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, проживающий на Буковине.

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Задержанного мужчину отвезли в отделение полиции, а правоохранители тем временем проводили все необходимые следственные действия. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, что грозит до 15 лет за решеткой.

Убийство мужчины в Черновцах 18 июля / фото полиции