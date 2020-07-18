В Киеве на улице Вышгородской 18 июля возник конфликт между водителем такси и его клиентом. В результате конфликта последний достал пистолет и начал стрелять в таксиста.

Инцидент начался, когда водитель такси привез своего клиента по указанному в заказе адресу, пишет "Киев оперативный".

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Сам пострадавший водитель такси рассказал, что клиент уже на месте отдал ему не полную сумму денег, мол, ему не хватает. Он предложил расплатиться абрикосами, которые бросил в водителя.

После этого пассажир вышел из автомобиля и ногой ударил в дверь. Водитель вышел, чтобы разобраться с поведением клиента, но тот достал пистолет и начал стрелять.

Пострадавший таксист получил пулевое ранение под лопаткой, но смог отобрать пистолет и отбросить его в сторону. Он также сам задержал злоумышленника и с ним дождался полиции. После этого водителя госпитализировали.

В Киеве водитель такси и его клиент устроили стрельбу: фото

Конфликт между клиентом и водителем такси: смотрите видео